No renuncies al estilo con estos 'leggings' térmicos que se convertirán en tu aliado 'comfy' de este invierno

En cuestión de moda nada es definitivo. Las tendencias que marcan cada temporada cambian año tras año y, quienes buscan ir a la última, no se pierden series como 'Emily in Paris' cuyos cuidados estilismos nos dan una idea de lo que veremos en la calle los próximos meses. La forma de vestir evoluciona y, al street style se han incorporado prendas como los abrigos acolchados o las zapatillas, exclusivos de los outfits más deportivos en el pasado, pero que se han vuelto imprescindibles en nuestros armarios. Lo mismo ocurre con una de las prendas comfy por excelencia: los leggings.

Las mallas del gimnasio dieron el salto a la moda urbana hace años y su popularidad no ha dejado de crecer desde entonces. La razón de su éxito es su versatilidad: son el ejemplo perfecto de que la moda y la comodidad pueden ir de la mano. Combinan con vestidos y faldas y también con prendas oversize o las camisas de cuadros que son tendencia de este invierno. Las hay cortas, capri y largas; confeccionadas con tejidos de algodón o modelos que imitan el cuero. Hay leggings ligeros para verano, pero también abrigados para combatir el frío del invierno. Este año, las it girls los llevan con calcetines. Este set de dos prendas térmicas de Aimtop es el favorito de las más frioleras porque cuenta con forro de terciopelo y no se sube del tobillo.

Está disponible en dos colores y con forro de terciopelo Amazon

Por qué nos gustan

Este pack de leggings térmicos que puedes conseguir en Amazon por 26 euros tienen cintura alta y se ajustan al cuerpo, pero sin apretar en exceso. Puedes hacerte con dos mallas en color negro o una de cada color: negro y gris marengo. Son elásticos y de talla única por lo que el fabricante recomienda su uso si mides entre 155 y 175 centímetros de altura y pesas de 45 a 75 kilos.

Además, estas mallas cuentan con un diseño especial que prolonga la prenda en el talón que se ajusta al pie y evita que se suba en el tobillo. Este producto tiene la etiqueta de Opción de Amazon por su precio y su calidad y miles de valoraciones entre los usuarios de este ecommerce.

Solo un 'pero'

Aunque la mayoría de los comentarios sobre estos leggings son positivos, algunas usuarias critican la doble costura de la parte de atrás. Kury, una usuaria con compra verificada, les ha dado una puntuación de cuatro estrellas y asegura que no le pone cinco por las costuras. "Son muy visibles, pero sirven perfecto con sudaderas largas y faldas", asegura.

