Nueva tendencia a la vista: los calcetines por encima de los 'leggings'

El estilo comfy llegó en el 2020 para quedarse. Estos últimos años marcados por una vida más hogareña ha afectado a cómo vemos y nos relacionamos con la moda, haciendo que los looks athleisure dominen el street style gracias a su comodidad.

Para este 2022 que acaba de comenzar, las influencers nos proponen una tendencia a la que todos hemos recurrido pero que nunca (o casi nunca) nos hemos atrevido a lucir en la calle.

Aunque los leggings son la prenda más cómoda que podemos tener en nuestro vestidor, su diseño hace que se queden los tobillos y parte de nuestras pantorrillas al aire. Es algo que en verano no importa, pero en invierno supone una sentencia a pasar frío. Para evitarlo, en casa ponemos unos calcetines gorditos por encima y asunto solucionado, pero algunas creadoras de contenido no han dudado en hacerlos parte de su street style.

Esta moda ha entrado a formar parte de la estética model off duty, una tendencia nacida en redes sociales que también nos ha traído el clean look en el maquillaje. Esta estética consiste en imitar los estilos de las modelos cuando no están trabajando y cuyas principales musas son Lily-Rose Depp (hija de Johnny Depp), Hailey Bieber, Bella Hadid, Emily Ratajkowski o Kendall Jenner.

Entre sus principales características se encuentran los pantalones vaqueros, tops blancos, biker shorts, joyería minimalista dorada, cabello recogido con una pinza y un maquillaje natural que enfatiza la salud y juventud del rostro.

Al tratarse de una estética relajada, la ropa de deporte es imprescindible, por lo que los leggings son algo habitual. En los últimos meses, tanto en TikTok como en Instagram se ha visto a las influencers de esta moda incorporando los calcetines sobre las mayas en sus looks y enseguida se ha convertido en una nueva tendencia.

Kendall Jenner con los calcetines blancos sobre los leggings. GTRES

No obstante, esta tendencia se ha consolidado gracias a las firmas low cost que la han usado en sus fotografías. Zara y Bershka ya han incorporado los calcetines sobre los leggings en sus catálogos, demostrando que esta estética no distingue entre edades.

Aunque tiene bastante detractores a sus espaldas, todavía es pronto para decir que "de esta agua no beberé", ya que como se ha demostrado con otras tendencias que al principio todo el mundo odiaba (como los manguitos de punto de Zara) al final se han convertido en un básico en nuestros looks del día a día.