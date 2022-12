Tenemos el pacer de comunicaros que... ¡ya puedes ver la tercera temporada de Emily en París! La última entrega de la seguidísima serie de Netflix protagonizada por Lily Collins está disponible en su catálogo desde este miércoles, 21 de diciembre, a las 09.00 de la mañana, (casi) coincidiendo con el comienzo de las vacaciones navideñas y con tres días festivos que seguro que sabemos exprimir para hacer una maratón en condiciones entre Nochebuena y Navidad. De hecho, su visionado, lejos de ser un guilty pleasure (¡yo tampoco me avergüenzo de que me encante!), es de obligado cumplimiento entre las fashion hunters, pues es innegable que el estilazo de Emily Cooper ha trascendido desde que apareciese por primera vez en nuestra vida en 2020.

Así, Emily en París 3 asegura la inspiración que necesitamos para confeccionar nuevos looks que nos hagan entrar en el 2023 por la puerta grande. Pues, si bien es cierto que no todas podemos permitirnos el armario de la protagonista, sí podemos rastrear las mejores prendas low cost para imitar sus conjuntos y alzarnos, sin esfuerzo, como las mejor vestidas de la oficina, el vermú con amigos, las comidas familiares o cualquier otro evento que se nos pase por la mente. Y, como vuestros deseos son órdenes para nosotras, hemos decidido adelantarnos y seleccionar las tres tendencias de la tercera temporada que necesitas conocer... ¡y empezar a lucir!

Tendencias 'made in Emily in Paris'

Los colores son una de las señas de identidad de Emily Cooper, con gran presencia de la tendencia block que nos dio el impulso que necesitábamos para combinarlos sin miedo. Por eso, en la temporada tres no podían faltar... ¡en forma de cardigans con un toque new age que nos encanta! Identificada la tendencia, ahora solo falta dar con prendas que la incluyan, como la rebeca de punto y canalé en tonos pastel de Pieces; el jersey con print gráfico abstracto de Desigual o la opción de rayas, algo más sobria, de Bershka.

Una total apuesta por el color en estos jerséis. Imágenes cortesía de Springfield, Bershka y Desigual.

No hay color sin estampado, todo sea dicho; reinando en Emily Paris 3 el cuadro vichy que tanto nos gusta (¡y que nunca nos falla!). Cooper lo luce en forma de (¡super mini!) crop top y, aunque no hemos dado por el momento con uno igual, si podemos apostar por el print en un vestido con mangas abullonadas de Sinsay en blanco y negro perfecto para llevar con botas maxi o con cowboys; por un bolso mini (¡otra de las tendencias de la serie!) de Furla; o por un bucket hat en azul celeste de Lefties perfecto para los looks del street style.

Lo reconocemos: somos adictas al cuadro 'vichy'. Imágenes cortesía de El Corte Inglés, Lefties y Sinsay.

Y si hay algo en lo que no duda la protagonista de la comedia romántica de Netflix es en subirse a unos taconazos... ¡aunque tenga que recorrer las adoquinadas calles de París! Aunque, claro está, apuesta por una de las tendencias que ha triunfado este año y que, dentro de los tacones, es de las más cómodas: las plataformas. En colores vitamina como el naranja de doble altura del modelo Coure Moulin o el de tamaño XL en morado de Bershka. Tampoco falta en el armario de Emily unos mocasines (¡con tacón!), los reyes de la temporada como los Crush Binie, de Ulanka, que, por supuesto, combinamos con unos calcetines.

Taconazos... ¡pero con comodidad! Imágenes cortesía de Krack Online, Ulanka y Bershka.

