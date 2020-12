Larga vida a la boina roja: cinco gorros inspirados en 'Emily en París' para regalar (¡y acertar!) esta Navidad

Emily Cooper nos ha alegrado el streaming de 2020. Concebida para ser uno de los guilty pleasures de Netflix, esta serie ha conseguido alzarse como uno de los amodios seriéfilos más comentados de la segunda mitad de este año: ¿un pasatiempo ameno o una copia mal llevada de Sexo en Nueva York? Sea como fuere, y más allá de las opiniones personales, la realidad es que Emily en París ha conseguido calar en el público y ya son muchos los que preguntan por una segunda temporada en la que se resuelvan (o aumenten) algunas de las incógnitas del final de la primera.

Pero también abundan aquellos que, inspirados por los estilismos de Lily Collins de la mano de Patricia Field, no han querido perder la oportunidad de imitarlos y llevar algunas de las prendas más icónicas de la serie a su armario habitual. Minifaldas, pañuelos al cuello, bolsos estrambóticos y siempre tacones son algunos de los must imperdibles, pero no, por ello, los protagonistas. Y es que, si hay un elemento que nos ha cautivado del vestuario de Emily son los gorros, boinas y sombreros que luce en cada capítulo. Por ello, y si tampoco has podido resistirte al encanto de este complemento, te recomendamos cinco inspirados en la serie de Netflix que, seguro, se van a convertir en el regalo de Navidad perfecto.

Un 'look' para cada día

La boina roja es un clásico para cerrar cualquier look y darle un toque de lo más estiloso. Aunque la protagonista de la serie de Netflix lo combina con un conjunto de dos piezas de cuadro vichy, puede ser el punto de color a un total black o un accesorio imprescindible en outfits de inspiración parisina. El sombrero con estampado de pata de gallo es otro must de cualquier fashionista y más si optamos por su versión de pescador, uno de los más virales de este verano. ¿Qué te parece con un pañuelo anudado en el cuello?

Otras de las apuestas seguras para este invierno son los tipo cloche, que se caracterizan por tener un cuerpo cilíndrico y ala mínima. Los hemos encontrado en negro, con una flor como y pliegues como detalles, para cerrar los looks más coloridos o los más sobrios, y en rosa, para los más atrevidos. Por último, tampoco puede faltar en nuestro armario una gorra de tartán, un estampado para los outfits de inspiración masculina.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.