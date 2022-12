Regalar zapatillas de andar por casa nunca no pasa de moda y los modelos pueden ser tan 'cutes' como estos

Pensar en el regalo perfecto de Navidad para la noche de Reyes no es una tarea fácil y la mayoría se estruja la mente año tras año para encontrar algo diferente, curioso o con lo que acertar seguro. No obstante, no hay por qué menospreciar los regalos clásicos, los que siempre son un acierto por mucho que los repitas. Por ejemplo, los pijamas, las colonias o las zapatillas de andar por casa, ¿quién no necesita una de estas en invierno? Así que, si se te han acabado las ideas esta Navidad, puedes reivindicar un regalo práctico, útil y clásico como unas zapatillas calentitas, cómodas y a la moda para andar por casa. Además, ahora estás de suerte porque están rebajadas en Women’Secret. Es posible que, incluso, te autorregales unas.

En cuanto a las personas que utilizan zapatillas de estar por casa, y no quieren pasar frío andando descalzos, existen dos tipos: las que se preocupan por la comodidad y las que buscan los modelos más cutes. Seas de un bando o de otro, seguro que en Women’Secret encuentras tu modelo ideal y el perfecto para quien regales. Pero, puede que no tengas que elegir entre comodidad y moda, porque los modelos del ecommerce de este año son todos muy cutes.

-Para los más clásicos. Como hemos dicho desde 20deCompras, hay quienes buscan diseño en sus zapatillas de andar por casa y quienes buscan comodidad. Para los segundos, este modelo es el mejor. Se trata de unas zapatillas clásicas, destalonadas, con acolchado tabular, plantilla también acolchada y tacto suave. En resumen, están diseñadas para que ¡descansen sus pies! Un buen objetivo si hablamos de zapatillas.

¡Con plantilla incluida acolchada! Women'Secret

-Para los amantes de Disney. Un amante de Disney de verdad adora a Mickey Mouse y colecciona pijamas, zapatillas, estuches o neceseres del famoso ratón. Por eso, si no sabes que regalar en Navidad a un amante de Mickey Mouse, estas zapatillas pueden ser una gran opción. Son suaves, cómodas y con pelito en el interior para no pasar frío en invierno.

Con pelito en el interior. Women'Secret-20deCompras

-Para los más frioleros. Si las zapatillas destalonadas te hacen pasar frío o la persona a la que regalas esta Navidad se ha hartado de ellas, pasarse a la opción de bota de invierno puede ser la más cómoda y calentita. Este modelo es ¡super suave! Y no te entrará frío por ningún rincón ni tus zapatillas se escaparán de los pies mientras andas por casa.

Con un original animal 'print' de leopardo muy en tendencia esta temporada. Women'Secret-20deCompras

-¡Para los más 'frikis'! Estas zapatillas tan divertidas serán lo más cómodo y calentito que vayas a utilizar esta temporada para estar en casa. Borreguito y Harry Potter, ¿qué más se puede pedir?

Zapatillas cerradas con borreguito de color beige y dibujo en relieve 3D de Hedwig, mascota de Harry Potter. Women'Secret-20deCompras

Pero, no son los únicos modelos que puedes conseguir (¡y rebajados!) en Women’Secret, si quieres ojear más para regalar o autorregalarte esta Navidad, este es el momento.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Women’Secret y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.