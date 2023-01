Los consejos de Madrid para comprar juguetes seguros: distintivo CE, rango de edad...

La Comunidad de Madrid ha realizado una serie de recomendaciones para todos aquellos consumidores, especialmente para todos los padres y madres, que a pocos días de la llegada de los Reyes Magos, revisen el correcto etiquetado de los juguetes que compren en esta campaña de Navidad como por ejemplo que contengan el distintivo CE (Conformidad Europea), el rango de edad o las instrucciones de uso en español, entre otros.

Al estar dirigidos a los más pequeños –se considera juguete cualquier objeto de carácter lúdico para menores de 14 años–, este tipo de artículos han de cumplir mayores requisitos de seguridad y están sometidos a una mayor reglamentación que el resto.

Una de las partes más importantes es la marca CE, que debe estar presente en todos los juguetes comercializados en el Área Económica Europea, sea cual sea, su procedencia, y que permite su libre circulación. Además, este distintivo supone una declaración por parte de los fabricantes de juguetes o sus importadores donde establecen que cada uno de sus juguetes en venta en Europa cumple la normativa europea de seguridad de estos.

Durante las pruebas que se realizan antes de su comercialización, se observa que no presentan piezas pequeñas que pueden desprenderse o que tengan puntas afiladas, que las costuras sean resistentes, que no superen los límites máximos de presencia de determinados metales o productos químicos y que no presenten riesgos de inflamabilidad.

Por su parte, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo destaca la obligación de que en el etiquetado aparezca el rango de edad adecuado para cada juguete, la necesidad o no de que se utilice bajo supervisión adulta y en que las instrucciones de uso y mantenimiento sean legibles y en español.

No se consideran como juguetes los productos de coleccionista para adultos (como las colecciones de soldaditos de plomo o las reproducciones históricas de juguetes); vehículos eléctricos destinados a utilizarse en la vía pública (como los patinetes); equipos acuáticos destinados a utilizarse en aguas profundas y accesorios para aprender a nadar para niños (como aletas o flotadores); rompecabezas de más de 500 piezas; chupetes para bebés o artículos de puericultura. Lo cual no significa que alguno de estos juguetes también deba llevar la marca CE.

El Gobierno regional ha reunido en esta enlace todas las indicaciones sobre los derechos que amparan a los consumidores en la compra de regalos y la contratación de servicios en estas fechas de Navidad