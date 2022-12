La ruptura de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa se ha convertido en la separación del año. Fue, precisamente, la empresaria quien confirmó el final de la relación, mientras que el escritor ha optado por mantenerse alejado de los focos y no ha dado ninguna información al respecto.

El pasado jueves, Paloma García-Pelayo, colaboradora de El programa de Ana Rosa, apuntó que el motivo de la ruptura había sido una discusión provocada por los celos infundados del escritor. Sin embargo, este viernes, Antonio Rossi ha comentado que el entorno de Vargas Llosa le había pedido que desmintiera que todo había sido una cuestión de celos.

Sandra Aladro, por su parte, ha apuntado que "Isabel se reitera en que había celos infundados. También piensa que Mario no está detrás de todas esas opiniones, que él está ajeno a todo, no está escuchando ni leyendo nada y que la suya es la versión de sus hijos. Respecto a los celos, existe un mensaje del mes de julio que escribe Isabel Preysler a la hija de Mario Vargas Llosa, Morgana, cuando él, en una primera discusión abandona el hogar que comparten".

"Isabel escribió un mensaje a Morgana para informarle de que su padre se había ido de casa por una discusión debida a los celos. En ese momento, los hijos son informados de que ese problema existe en la pareja y que estén pendientes de él, de atenderle y cuidarle porque no está con ella. Me aseguran que esa distancia dura unos cuatro días porque Mario Vargas Llosa regresa al hogar, junto a Isabel y superan esa primera crisis", ha agregado Aladro.

Además, la periodista ha confirmado la información de Paloma García-Pelayo: "A mí me confirman que esa discusión del 29 de noviembre sí se produjo. Ella va con Ana a esa fiesta y no con él. Esa fiesta provoca una nueva escena de esos famosos celos que Isabel no solo atribuye a un asunto que pueda ser de hombres, sino celos, en general, de salir, de hacer planes... Situaciones que él no estaba llevando bien desde el principio, si bien en la última etapa de la relación lo llevaba bastante peor".

"Esta discusión hace que Mario Vargas Llosa, el primer día de diciembre, salga de la casa y se marche a su piso de Madrid. A los dos días, manda a su secretaria a casa de Isabel Preysler a coger un par de pantalones. En esos días, acuden juntos a un par de compromisos, pero ya viviendo separados. La razón es que tenían una distancia o enfado bastante civilizado. A mediados de diciembre, manteniendo esa situación silenciosa, Mario toma la decisión de volver, pero recibe un mensaje de Isabel Preysler en el que le comunica que no vuelva nunca más. Ahí se termina la relación. No hay conversación cara a cara, es con un mensaje con lo que se da por terminada esta relación", ha agregado Sandra Aladro.