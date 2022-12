Kurilian bobtail, una raza felina sin cola de apariencia salvaje y carácter equilibrado

El kurilian le debe el nombre a su lugar de procedencia, las islas Kuriles, un archipiélago formado por más de 56 islas volcánicas y cuyos territorios se encuentran en disputa entre Rusia y Japón.

Estos gatos, que muestran una cola formada por 2 a 10 vértebras en forma de pompón, surgieron, de forma natural, en la isla rusa de Sajalín, que forma parte del archipiélago, y llevados por primera vez a la zona central de Rusia a mediados del siglo XX, no está claro si por miembros del ejército o científicos. No obstante, la presencia de una población de gatos sin cola en dicha isla se remonta a 200 años atrás. Debido a su carácter y a su apariencia, fueron acogidos con simpatía y se hicieron populares en su país de origen como gatos caseros y para controlar plagas de roedores. Fuera de su país, siguen siendo bastante desconocidos y en América del Norte, según los datos recogidos por la asociación felina The International Cat Association, hay menos de 100 ejemplares.

En 2018, se registró una nueva mutación de color en gatos kurilian que se ha bautizado como cornalina, donde la eumelanina, el pigmento oscuro, desaparece a medida que los gatos maduran hasta convertirse en un tono albaricoque. Se admiten dos variedades entre los kurilian, de pelo corto y de pelo largo.

Independientes, amables y fáciles de educar

Se dice que no hay dos colas iguales entre los gatos kurilian, ya que la estructura de los nudos o desviaciones son numerosas, a veces en varias direcciones y con distintos grados de articulación. Esta ausencia de cola es un gen recesivo, por lo que se necesitan dos progenitores portadores de la mutación para transmitírselo a su prole, y no lleva asociada ninguna otra patología añadida que afecte a su columna vertebral o al desarrollo óseo, por lo que se consideran naturalmente sanos. Son, de hecho, gatos tremendamente musculosos, compactos y atléticos que muestran un comportamiento juguetón y activo, sin que la ausencia de cola les provoque ninguna limitación.

En la convivencia, destacan por ser muy inteligentes y amables, cariñosos sin llegar a ser dependientes y muy devotos de su núcleo familiar. Se adaptan bien a la presencia de niños y de otros animales domésticos.

Para ampliar información de la raza o localizar a criadores recomendamos contactar con la Asociación Felina Española, que realiza sus funciones bajo normativa de la Federación Internacional Felina. Como cada semana, proponemos que se valore la adopción responsable o convertirse en casa de acogida.