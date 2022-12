Una huelga en la cárcel obliga a retrasar la declaración de Kaili por el 'Qatargate': no podían escoltarla hasta la audiencia

Eva Kaili no ha podido comparecer ante la justicia este miércoles por su implicación en el Qatargate y no lo ha hecho por culpa de una huelga de los trabajadores de la cárcel. A la imputada más famosa del caso de presuntos sobornos en el Parlamento Europeo, y hasta ahora vicepresidenta de la Cámara (fue cesada por mayoría aplastante en el pleno este mismo martes), no han podido escoltarla hasta la audiencia y por ello se ha retrasado su intervención hasta el próximo 22 de diciembre. Mientras, seguirá en prisión.

En todo caso, uno de sus abogados aseguró a medios griegos que Kaili tenía previsto "declararse inocente" y que así lo hará dentro de una semana. Su equipo legal ya había apuntado estos días que Kaili "no tiene nada que ver" con el caso, pero no han aclarado la procedencia del dinero tanto incautado en su casa como confiscado a su padre -también detenido- cuando salía de un hotel de Bruselas.

El pasado mes de noviembre, Kaili defendía a Qatar en declaraciones frente al Parlamento Europeo. La vicepresidenta acusó a los críticos de querer "boicotear" al país. Durante su intervención aseguró que el Mundial es "una prueba de cómo la diplomacia deportiva puede provocar la transformación histórica de un país, con reformas que inspiran al mundo árabe".

También defendió al país acusado de emitir los sobornos -aunque sus autoridades lo niegan- como "modelo de derechos laborales" por la abolición de la kafala (explotación laboral) y la introducción del salario mínimo. "Retos que incluso las empresas europeas se niegan a reforzar mediante leyes", reconoció la eurodiputada. Kaili acusó a algunos representantes de la cámara de "seguir discriminando" al país y los tachó de hipócritas: "Siguen aprovechándose de su gas y tienen allí sus empresas con ingresos multimillonarios".

Por otro lado, este miércoles también se han conocido más detalles sobre el cabecilla de la trama, el exeurodiputado italiano, Antonio Panzeri, en cuya orden de detención implicaban además de a Qatar a Marruecos como otro de los países con quien él habría hecho tratos. El proceso, según adelanta Político, sería el mismo: llevar adelante en la Eurocámara iniciativas beneficiosas para el país a cambio de aceptar dinero.