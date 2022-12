Bolsas con dinero, Qatar y una vicepresidenta detenida: los días que hicieron de la Eurocámara el foco de la corrupción

Bruselas es estos días una ciudad gris porque el invierno en la capital belga es, por lo general, desagradable y parece haber llegado para quedarse. Pero ese es el menor de los debates en unas calles en las que nunca falta la actividad. El foco está puesto en el Parlamento Europeo por culpa de la corrupción. El Qatargate ha hecho tambalearse a toda la institución después de un 2022 en el que las agendas han echado humo... pero nada parece tan importante como cerrar una herida más profunda de lo que alguien puede imaginar.

Ahora, en cambio, todo son preguntas... muchas de ellas sin respuesta. "No habrá impunidad", repitió la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, para abrir el último pleno del año, en Estrasburgo. Su cara lo decía casi todo, y sus palabras confirmaron que seguramente el Parlamento Europeo está en un punto de inflexión. Así han sido los cinco días que lo han convertido en el foco de la corrupción:

El viernes se desata el escándalo

El viernes salta la noticia a través de una exclusiva compartida entre Le Soir y Knack: la corrupción llega al Parlamento Europeo por el presunto cobro de sobornos desde un país del Golfo. Poco a poco se van poniendo nombres tanto a ese Estado como a los implicados. El primero en apuntarse en la lista de investigados es un antiguo eurodiputado socialdemócrata italiano; es Pier Antonio Panzeri, que ya no ocupa escaño en una Eurocámara que ya pensaba en un fin de semana tranquilo previo al último pleno de 2022.

Las investigaciones, se supo después, arrancaron hace cuatro meses pero la alfombra no se empezó a levantar públicamente hasta la semana pasada. Al tirar del hilo de Panzeri cayó el siguiente: Francesco Giorgi. El también italiano no solo fue asesor del exeurodiputado, sino que es la pareja de la por entonces todavía una de las vicepresidentas de la Eurocámara, la griega Eva Kaili (del S&D igual que Panzeri). Todo caía como un castillo de naipes y las miradas apuntaron a quien fuera niña prodigio de la política helena. Tres nombres para empezar.

Una fuga de un hotel con bolsas de dinero

El cuarto fue precisamente el padre de Kaili, a quien cazaron en una escena propia de una película de Hollywood, pues salía de un hotel de Bruselas con bolsas de dinero. La Fiscalía belga, de hecho, se apoyó en esta escena para acabar deteniendo también a Kaili puesto que en un primer momento no pudieron acceder a su domicilio al tener inmunidad parlamentaria. Ahora, con el arresto de su padre consideraron que ya se trataba de un delito "flagrante". En total, pues, cuatro detenidos. Pero la clave no está en cuántos sino en quiénes: una vicepresidenta del Parlamento Europeo en la picota, que además sigue en la cárcel.

Las indagaciones van más allá. De hecho, uno de los interrogados en torno al caso ha sido el eurodiputado socialista belga Marc Tarabella, pues algunos de los detenidos le han relacionado también con los sobornos (aunque tiene inmunidad parlamentaria). Mientras, Kaili intensifica su defensa y su abogada ha explicado que la política griega "no tiene nada que ver con la trama", aunque no aclara la procedencia del dinero incautado en su casa. En ese momento la dirigente ya había sido suspendida tanto del grupo socialdemócrata como de su propio partido nacional, el PASOK.

1,5 millones de euros y una veintena de registros

En el domicilio de Kaili y Giorgi se incautaron un total de 150.000 euros (en billetes de 20 y de 50), también en bolsas, mientras que la otra incautación trascendida fue de 600.000 euros, que era lo que 'transportaba' el padre cuando pretendía huir de la capital belga. Eso sí, los investigadores hablan ya de una confiscación de un millón y medio de euros. Todo ello con veinte registros, 19 de ellos en domicilios y oficinas particulares y el restante en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.

El pasado mes de noviembre, Kaili defendía a Qatar en declaraciones frente al Parlamento Europeo. La vicepresidenta acusó a los críticos de querer "boicotear" a Qatar. Durante su intervención aseguró que el Mundial es "una prueba de cómo la diplomacia deportiva puede provocar la transformación histórica de un país, con reformas que inspiran al mundo árabe". También defendió al país acusado de emitir los sobornos -aunque sus autoridades lo niegan- como "modelo de derechos laborales" por la abolición de la kafala (explotación laboral) y la introducción del salario mínimo. "Retos que incluso las empresas europeas se niegan a reforzar mediante leyes", reconoció la eurodiputada. Kaili acusó a algunos representantes de la cámara de "seguir discriminando" al país y los tachó de hipócritas: "Siguen aprovechándose de su gas y tienen allí sus empresas con ingresos multimillonarios".

Metsola, un pleno raro y un "no se habla de otra cosa"

"No se habla de otra cosa", se limitan a decir quienes caminan por los pasillos de Estrasburgo esta semana, que no quieren profundizar para 20minutos en un caso que todavía tiene muchas aristas por conocer. Pero la cara y las palabras de la presidenta Roberta Metsola en el inicio pleno sirven para ver las sensaciones. Y ella fue dura en sus palabras. "Es una ataque a la democracia europea", sostuvo, señalando a Qatar. "Debo elegir mis palabras con cuidado, de una manera que no ponga en peligro las investigaciones en curso...", matizó después la dirigente maltesa, que se dijo "furiosa y enfadada".

Y tuvo un aviso de cara al futuro. "No habrá negocios como siempre, no habrá barrer debajo de la alfombra", advirtió a los eurodiputados, al mismo tiempo que se mostraba partidaria de una investigación interna. Algunas fuentes, eso sí, aclaran que esas pesquisas tendrían que llevarse a cabo por un actor independiente. "Nuestros servicios, de los que estoy tremendamente orgullosa, han trabajado con las autoridades belgas relevantes para desvelar esta supuesta red criminal", terminó Metsola.

El cese fulminante

El último paso sobre Kaili ha sido su cese, este mismo martes, con una mayoría aplastante en el pleno (625 votos a favor de 628). La exvicepresidenta ha sido imputada por cargos de pertenencia a organización criminal, corrupción y blanqueo de capitales en el marco de la investigación y además sus cuentas, públicas en la web del Parlamento, muestran que duplicó con creces en dos años sus depósitos bancarios pasando de 55.000 euros a unos 210.000 en ese tiempo. Su destitución fue fulminante

"La corrupción destruye las instituciones y socava la confianza de la ciudadanía. Todo el peso de la ley debe recaer sobre los responsables, pero también necesitamos mecanismos internos para que no vuelva a ocurrir. El Parlamento Europeo es una casa transparente", sostuvo de forma rotunda en el pleno la líder de S&D, Iratxe García, dejando claro que además de personarse en la causa el grupo trabajará para que todo se aclare lo antes posible. Por lo pronto la Eurocámara se tambalea; el tiempo dirá si tapona la herida en tiempo y forma, porque la huella de la corrupción suele ser muy profunda.