El expresidente Castillo dice estar "injustamente detenido" y culpa a Boluarte por el "feroz ataque" a los manifestantes

El expresidente peruano Pedro Castillo afirmó que está "injusta y arbitrariamente detenido" y responsabilizó a la nueva jefa de Estado, Dina Boluarte, "del feroz ataque a sus compatriotas" en las protestas de los últimos días, en las que han muerto siete manifestantes y 130 policías han resultado heridos.

"Quiero dirigirme al país para decirles que estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador, corrupto ni por matón", remarcó el mandatario al presentar sus argumentos en una audiencia en la que un tribunal revisa la apelación al arresto preliminar que se dictó en su contra.

Tras escuchar los alegatos de la defensa del exmandatario, la Fiscalía y la Procuraduría del Estado, el juez supremo César San Martín le pidió a Castillo si tenía "algo que agregar".

El exgobernante, que estaba conectado de manera virtual desde la prisión a la que fue enviado el pasado miércoles, afirmó que se dirigía a su país para decirle que está "totalmente agradecido por su confianza, esfuerzo, su lucha y su implicación".

"No he cometido ningún delito de conspiración ni rebelión"

"Jamás renunciaré, ni abandonaré, esta causa popular que me ha traído acá", sostuvo.

Castillo también exhortó "a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia", en referencia a las manifestaciones y enfrentamientos, con gran cantidad de actos vandálicos, que se producen en el país desde el pasado fin de semana.

Responsabiliza a Boluarte

Al salir de la audiencia, dos de sus abogados leyeron una breve carta en la que el mandatario repitió su exhortación a las fuerzas de seguridad a deponer las armas "a fin de parar el levantamiento del orden democrático y la masacre" del pueblo.

Responsabilizó, en ese sentido, a la presidenta Dina Boluarte, y a su círculo más cercano por las consecuencias que está teniendo la crisis social y política que afronta el país.

"Señora Dina, mire el lugar que ocupa, la hago responsable a usted y a todo su circulo que la acompaña del feroz ataque a mis compatriotas, hago un llamado al pueblo organizado a seguir alerta y optimista", señaló la misiva leída por el abogado Ronald Atencio.

Durante su intervención en la audiencia, el gobernante también pidió a sus seguidores que lo acompañen este miércoles, aunque en ese momento fue interrumpido por San Martín, que le dijo que la audiencia no era "el espacio para este tipo de proclamas" y le pidió que solo ofrezca un alegato "desde la perspectiva jurídica sobre su defensa".

"No he cometido ningún delito de conspiración ni rebelión", concluyó Castillo.

Señalan a Castillo de conspirar contra el Estado

Por su parte las actuales autoridades peruanas han señalado directamente a los congresistas de Guillermo Bermejo y Édgar Tello, así como a los ex primeros ministros Guido Bellido y Betssy Chávez de estar detrás de las protestas que se han ido registrando en varias partes del país en apoyo al expresidente Pedro Castillo, preso y acusado de rebelión tras intentar disolver el Parlamento y convocar elecciones legislativas.

El ministro de Defensa de Perú, Alberto Otárola, ha contado que Bermejo, congresista de Perú Democrático, habría estado "dirigiendo" y "conspirando" para atentar contra el Estado de derecho en las protestas en Ica (centro), ahondando en que sería uno de los políticos "interesados en generar el caos".

La Policía Nacional de Perú ha informado de que Tello --a través de financiación--, y Chávez y Bellido habrían instigado las protestas que se suceden en regiones como Lima, Cuzco, o Tacna, en apoyo del expresidente Castillo.

Por su parte, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció que quiere "acortar los plazos" para la celebración de elecciones generales en su país, que hace unos días planteó que tengan lugar en abril de 2024. Boluarte afirmó además que ha dado órdenes a la Policía de no usar "ni un arma letal" en las protestas ciudadanas: "He dado las indicaciones a la policía de no usar ninguna arma letal, ni siquiera perdigones de goma", declaró.