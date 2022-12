ERC se enreda con el referéndum unilateral: Junqueras lo avala y Rufián no lo contempla

ERC no se aclara en relación a la posibilidad de organizar un nuevo referéndum unilateral -e ilegal- de independencia. Apenas un día después de fijar las bases que definirían cómo, a su juicio, debería convocarse una consulta de autodeterminación pactada con el Estado, el líder de ERC, Oriol Junqueras, calificó como "democrática" la "vía" unilateral. Pero lo hizo apenas unos minutos antes de que el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, asegurase que ERC no puede concretar la fecha en la que tendría lugar el referéndum porque "es una solución multilateral" que depende de "un montón de actores políticos".

Este lunes, ERC aprobó en su ejecutiva un documento político -es decir, sin efectos inmediatos- las bases que, para ellos, deben regir un futuro referéndum de independencia. En la ponencia aprobada por la dirección de la formación se establece que una victoria del "sí" tendría lugar siempre y cuando la participación en la consulta fuera al menos del 50% y que los votos favorables llegaran al 55%. Además, en el documento se apuesta por el referéndum como la mejor herramienta para poder decidir el futuro de Cataluña.

Junqueras quiso defender esta propuesta este martes por la mañana y aseguró en una entrevista en Ràdio 4 y La 2 de TVE que "un referéndum no está en el Código Penal y por tanto no es un delito". "ERC defiende todas las vías democráticas" para alcanzar la independencia, aseguró el líder republicano. Y, preguntado en varias ocasiones por si esas vías incluyen una consulta unilateral, Junqueras no quiso descartarlo. "Todas las vías que permitan que la ciudadanía pueda decidir sobre su futuro, votando, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales, es evidente que son una vía democrática", planteó.

Este razonamiento es sensiblemente diferente al que esgrimió Rufián en rueda de prensa en el Congreso, donde aseguró que la que hizo ERC este lunes es "una propuesta política que espera contrapropuestas políticas". "Guste más o menos, el 1-O fue un referéndum de autodeterminación, que es una vía que nosotros pusimos para intentar resolver un conflicto político que, como conflicto político que es, forma parte de la responsabilidad de los políticos", afirmó Rufián, que sin embargo también señaló que una consulta de independencia "es una solución multilateral que conlleva un montón de actores políticos", por lo que no puede fijarse una fecha de forma unilateral.

