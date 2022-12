Aran Aznar, sobrina de José María Aznar, desahuciada: "Ahora estoy en la calle"

El pasado agosto, Aran, la mediática sobrina del expresidente José María Aznar y exconcursante de Supervivientes, anunció que estaba viviendo uno de los peores momentos de su vida. Con una situación económica y personal muy delicada, tal y como desveló la propia protagonista, Aran Aznar contó que lleva sin trabajar desde hace un tiempo y vive de las ayudas sociales como víctima de violencia de género.

Sin embargo, esos ingresos son mínimos, por lo que no podía hacer frente a los gastos de su vivienda. "Tengo una orden de desahucio que me la pusieron durante la Covid-19, porque como pasó todo lo que pasó…", explicaba la sobrina de Aznar, demostrando que su situación económica está bajo mínimos. Sin embargo, gracias a la ayuda de sus abogados, había podido aplazar el desalojo.

Hasta ahora, ya que, tal y como cuenta Semana, Aran ha sido finalmente desahuciada. "Yo estoy en casa de mi madre y mi hija, que estaba conmigo, en un garaje que le ha dejado una amiga", ha contado a la revista.

Según cuenta, "no había una orden de desahucio". "Lo que hizo el casero fue contratar a los de Desokupa y a base de métodos ilegales, abriéndonos la puerta y haciendo guardia, pues nos echaron de la casa. Han usado sus métodos de intimidación y coacción…", asegura.

"Yo no tenía una orden judicial, jamás se dictó nada. Soy una persona vulnerable por los servicios sociales y todo está certificado. Además, soy víctima de violencia de género… Cobro una pensión por ello que ya hace tres meses que se me terminó, con lo cual no tengo ningún ingreso", argumenta.

Sin embargo, nada ha frenado su desahucio. "Ahora estoy en la calle. Hablé con abogados de los servicios sociales y con la plataforma de Stop Desahucios y me asesoré, pero todos me dijeron que teníamos que estar siempre en casa, grabando y amenazando con llamar a la Guardia Civil o a la Policía. Así un día tras oto, pero es agotador".

Ahora, denuncia, se encuentra en una situación de desamparo: "Gracias a que tengo a mi madre, pero ella ya está jubilada. Mi padre falleció el año pasado de un cáncer y ella está sola. Gracias a que me ha dejado quedarme en su casa, en una habitación, pero ella tampoco tiene muchos medios ni económicos, ni ella tampoco está bien".