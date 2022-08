Aran, sobrina de José María Aznar, revela el duro momento que atraviesa: "Tengo una orden de desahucio"

Aran, sobrina del expresidente José María Aznar y exconcursante de Supervivientes, está viviendo uno de los peores momentos de su vida. Su situación económica y personal es muy delicada, tal y como ha desvelado la propia protagonista en declaraciones recogidas por Semana.

Aran Aznar lleva sin trabajar desde hace un tiempo y vive de las ayudas sociales como víctima de violencia de género. Sin embargo, esos ingresos son mínimos, por lo que no puede hacer frente a los gastos de su vivienda.

"Tengo una orden de desahucio que me la pusieron durante la Covid-19, porque como pasó todo lo que pasó…", ha afirmado la sobrina de Aznar, demostrando que su situación económica está bajo mínimos. Sin embargo, gracias a la ayuda de sus abogados, ha podido aplazar el desalojo.

"Como estoy en el mundo de violencia de género, tienen abogados y presentamos que yo soy persona vulnerable porque yo solo cobro una pensión por víctima de violencia de género, que es menos de lo que tengo que pagar por alquiler", ha confesado.

A pesar de que legalmente no la pueden echar del piso, Aran no está tranquila, puesto que los dueños les aseguran "que van a pagar a una empresa" para echarlos. Por lo tanto, vive "con miedo".

Se encuentra buscando activamente un empleo, lo que para ella no resulta nada fácil. "Yo tengo cuarenta y ocho años y tengo un apellido", ha dicho. Aun así, no hace feos a ningún tipo de empleo: "Necesito un trabajo, necesito trabajar, de lo que sea. Tengo mucha experiencia, sé un montón de cosas. Aunque tenga que estar limpiando, a mí no se me caen los anillos, me da igual".

Ella tiene claro el porqué de que las empresas no se interesen en ella, puesto que tiene un amplio currículum: "La verdad es que estoy en todas las páginas, y tengo un currículum impresionante, tengo carreras, cursos, idiomas. He trabajado, he tenido empresas, tengo una experiencia impresionante, pero tengo una edad y un apellido".

Su situación económica está provocando en ella problemas a nivel personal. "Necesito trabajar. Estoy cayendo en una depresión terrible porque no me muevo de casa de mi madre, no hago vida social. Me llaman y no me apetece hablar, no me apetece salir, no me apetece arreglarme. Mi objetivo es un trabajo para ayudar a los míos, nada más", ha asegurado la exconcursante de Supervivientes.

Aran Aznar es víctima de violencia de género desde hace años. Sin embargo, a principios de 2022 también volvió a sufrir otro episodio a manos de su nueva pareja, lo que dinamitó la relación. "Mira, he vuelto a caer. Aunque tú sepas lo que te está pasando, consejos doy y para mí no tengo. Vuelves a caer, no te recuperas del todo antes de entrar en otra pareja, vuelves a caer en lo mismo. He caído otra vez", ha desvelado.