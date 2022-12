'El programa de Ana Rosa' habla, en exclusiva, con el cuarto jugador del Caso Arandina: "Habría escuchado algo si hubiera pasado"

En diciembre de 2019, la Audiencia de Burgos condenó a 38 años de cárcel a cada uno de los tres exjugadores de la Arandina: Carlos Cuadrado 'Lucho', Víctor Rodríguez 'Viti' y Raúl Calvo, por la agresión sexual a una menor, que tuvo lugar el 24 noviembre de 2017.

Este lunes, El programa de Ana Rosa ha mostrado la entrevista, en exclusiva, que el periodista Israel López le ha hecho al conocido como 'el cuarto jugador de la Arandina', que no participó en los hechos, pero sí fue testigo de ellos, pues se encontraba en el piso. Este jugador no ha sido investigado, aunque fue llamado a declarar en dos ocasiones, donde aportó la información que tenía sobre lo ocurrido.

"Yo en esta casa no vivo, solo me quedo, espontáneamente, algunos viernes por temas del fútbol, de entrenamientos. Para evitar el viaje de ida y vuelta, me quedaba en casa de estos chicos", resalta el entrevistado. "Yo lo recuerdo como un día totalmente normal. Llegamos de entrenar y subimos a casa, al piso de estos chicos. Ese día estaba esta chica allí, pero yo no le doy la menor importancia, para mí transcurre el día con normalidad", agrega.

El testigo asegura que entró en una de las habitaciones a cambiarse de ropa para bajar a tomar algo con el resto de sus compañeros. En dicha habitación, pasó apenas diez minutos: "Es una casa vieja en la que se escucha absolutamente todo. Habría escuchado algo si hubiera pasado". Así, cuando salió de la habitación y volvió al salón, la joven ya se había marchado y el resto de sus compañeros actuaba normal: "Bajamos al bar a cenar, la chica pasó al lado y saludó".

De la misma manera, el testigo apunta que "no se ha tenido en cuenta" ni su testimonio ni "otras cuestiones" que desmienten lo que "en su día dijo la chica": "Creo que hay numerosas cuestiones que acreditan que hay una mentira. De primeras, hay un audio de ella diciendo que si tiene que inventarse algo y mentir, lo hará. Si juntamos eso, unido a que yo estaba allí y sé que no ha pasado nada, queda clarísimo que ha habido algo injusto".

"Me parece un disparate. No es posible que unos mismos hechos sean concluyentes de una condena tan dispar. Es algo que genera una indefensión, una inseguridad en el sistema... No entiendo cómo es posible. Yo sé lo que ha pasado allí y creo que tendrían que estar los tres absueltos. No hay ninguna prueba fehaciente de que lo que dice esta chica sea cierto, de hecho, es todo lo contrario. Se ha acreditado que ha mentido", señala el testigo.