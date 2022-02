Una jugadora del Rayo Vallecano rompe el silencio tras las bromas machistas del entrenador: "Es un plus desde la banda"

El Rayo Vallecano femenino llevas varias semanas siendo noticia tras la contratación de su nuevo entrenador, Carlos Santiso, para intentar revertir la situación del equipo y sacarlo de los puestos de descenso. Sin embargo, su nombre empezó a salir a la luz por unas polémicas declaraciones misóginas que había hecho en el pasado y que ponían en serio riesgo su continuidad.

Santiso envió una nota de voz a su cuerpo técnico en el que decía que les faltaba "hacer una como los de la Arandina", aquel escándalo que se destapó en 2017 en el que tres jugadores del club acusados de violar a una menor de edad.

En todo este revuelo con el ya denominado 'caso Santiso' participaron las peñas y el sindicato de futbolistas, con sendos comunicados rechazando la conducta del técnico, y hasta un preparador del equipo B, que dimitió porque "por principios y valores no puede estar en la misma institución que ciertas personas".

Sin embargo, hasta este domingo no ha sido cuando las propias futbolistas no han roto el silencio al respecto. La primera en hablar sobre el nuevo entrenador ha sido la jugadora Paula Fernández, tras la primera victoria con Santiso en el banquillo... y no ha hecho referencia al pasado del preparador.

Tras la primera victoria rayista desde octubre de 2021, una de las goleadoras del encuentro atendió a los medios del club para hablar sobre el triunfo y el nuevo técnico.

"No le conocíamos, la verdad que nos ha dado un plus, el equipo compite y ahora mentalmente estamos mejorando", comenzó exponiendo. "Al final es un plus desde la banda que nos ayuda y a ver si todos juntos conseguimos la salvación", zanjó.