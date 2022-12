Más de un centenar de españoles, varados en Londres por las nevadas en los aeropuertos: "Estoy atrapada con tres niñas y sin ayuda"

Javier y Esther, Sonia y Pedro, con dos amigos más, o Virginia, sola con tres hijas "y sin ayuda", son algunos de los españoles que este lunes continúan atrapados en Londres debido a las cancelaciones de vuelos por la intensa nevada del domingo en Reino Unido.

Como muchos turistas, todos ellos habían disfrutado de un viaje a la navideña capital británica con motivo del puente de la Constitución. Hasta que la nieve colapsó el tráfico aéreo. Cerraron temporalmente pistas en los principales aeropuertos de Londres: Stansted, Gatwick y Heathrow.

Javier y Esther, Sonia y Pedro y la familia de Virginia tenían que regresar el domingo a las 19.40 horas de la tarde en un vuelo operado por Iberia Express desde Gatwick a Barajas (Madrid), que nunca salió. Todos denuncian "una pésima atención de las compañías". No solo de Iberia Express, sino de British también, pues era un vuelo compartido. Tras incontables llamadas y denuncias en redes sociales lo mejor que les ofrecen es volver el jueves.

"El problema que en estas fechas casi no hay plazas libres en los vuelos por lo que no se está pudiendo regresar todo lo rápido que los viajeros quisieran"

Fuentes de Iberia Express han confirmado a 20minutos que el temporal obligó a cancelar uno de sus vuelos este domingo, con un pasaje de 171 personas. "Tras la cancelación, se les informó in situ de sus derechos como pasajeros y se les recomendaba reservar hotel y asumir los gastos, así como guardar los recibos para poder reclamar", explica una portavoz. "El problema que en estas fechas casi no hay plazas libres en los vuelos por lo que no se está pudiendo regresar todo lo rápido que los viajeros quisieran", han reconocido.

Javier y Esther: "Esto es vivir en la incertidumbre"

"Estamos en Londres, en un hotel junto a la estación de Victoria. Cuando nos cancelaron el vuelo un señor nos dijo que todos los hoteles de Gatwick estaban llenos, y que nos buscáramos la vida. Que la compañía nos podría pagar hasta 100 euros la noche, por pasajero y previa reclamación. Era eso, venir al centro de Londres, o dormir en el suelo del aeropuerto sin saber cuántas noches", explica al teléfono Javier, 28 años.

"Vinimos el miércoles con Iberia Express, donde hoy (lunes) no nos cogen el teléfono. Teníamos que volver el domingo a casa para trabajar. A mí, por suerte, me quedan días de vacaciones, que es una lástima gastarlas por esto, pero es que mi pareja, a Esther, no le quedan y está negociando a ver qué solución se le puede dar... que no puede teletrabajar".

Javier y Esther, en Londres: "Cuando éramos felices y no sabíamos lo que venía". CEDIDA

"Acabamos de coger una segunda noche de hotel. Esto es vivir en la incertidumbre", se lamenta Javier. "Ha nevado bastante, pero las calles y las aceras de Londres ya están limpias. Circulan los coches, ayer salieron varios aviones, pero no el nuestro".

Desde la habitación explican que han pasado la mañana buscando vuelos de regreso. Ante la ausencia de soluciones por parte de las compañía, que como pronto les podría regresar el 20 de diciembre, la pareja ha optado "por coger mañana martes un autobús que nos lleve a París y el miércoles un vuelo de regreso a Madrid".

"Vamos a apuntar todos los gastos, que no quiero ni pensarlo, pero serán más de 1000 euros, que está todo prohibitivo. He intentado averiguar si tenemos dietas para comer, pero no nos saben decir". Javier se ha quejado de la situación en redes sociales. Iberia le ha respondido que no se hace responsable de Iberia Express, que son compañías diferentes. Finalmente, y tras muchos intentos, Javier ha podido hablar con su compañía a mediodía y lo único que le ofrece es "devolver es el vuelo que cancelaron, en un bono que tarda en llegar 10 días, por lo que tampoco podemos utilizar, de momento".

Aviones varados por la nieve en Gatwick CEDIDA

Sonia y Pedro: "Se tiran la pelota unos a otros"

"Nosotros somos cuatro amigos, pero anoche habría ciento y pico personas en la cola del aeropuerto de Gatwick. Teníamos que haber vuelto a las 8 tarde. Compramos con e-dreams el vuelo a British Airways, pero lo operaba Iberia. De repente empezó a retrasarse, de cinco en cinco minutos, pero a eso de las nueve empiezan a decir en inglés, que más o menos nos manejamos, que lo cancelaban. Y, como el nuestro, el de Vuelin de Bilbao, otro de Iberia...", explica Pedro al teléfono desde el aeropuerto de Heathrow, al que el grupo llegó este lunes a primera hora tras dormitar en el suelo de Gatwick esperando poder regresar a España en otro vuelo que compraron de madrugada y también les cancelaron.

Tras una noche sin pegar ojo, Pedro explica que toda respuesta que les dieron a la cancelación es que salieran de Gatwick, que aquello no era un hotel. "La atención fue nefasta", explica. "Había un montón de gente afectada". El grupo de Pedro, Sonia y sus dos amigos se tumbaron en el suelo del aeropuerto. Mientras ellas dormitaban, ellos buscaron en sus terminales móviles una opción de regreso.

Sonia, una de las españolas varadas en Londres, en días previos. CEDIDA

"Nos quedamos muy flipados, pero encontramos un Vueling de Heatrow a Madrid, y lo compramos. Cogimos un Uber esta mañana, por 80 libras, al aeropuerto, y también nos lo han cancelado. Y nadie a quién preguntar".

"Como lo compras a British pero lo opera Iberia, se tiran la pelota uno al tejado del otro. Ahora mismo nos acaban de decir en un teléfono de British que nos dan la opción de volver el jueves, 15 de diciembre, porque no hay vuelos antes".

Hasta el jueves su plan es buscar un hotel accesible al presupuesto de unos treintañeros que también se han visto forzados a pedir vacaciones en sus empresas. "No nos queda otra".

@alarraneta ayer vuelo cancelado y sin respuestas,nadie nos atendió,solo un papel de Iberia para que nos buscáramos la vida y luego reclamáramos.Hoy no hay vuelos hasta el jueves ,atrapados en Londres con 3 niñas y sin ayuda. — Virginia Gonzalez (@virgongu) December 12, 2022

Como Javier, Esther, Sonia y Pedro, numerosos españoles denuncian en redes como un fin de semana de ocio se torna en odisea. Es el caso de Virginia González, que desde este domingo está atrapada en Londres "con tres niñas y sin ayuda".

Sin operarios para retirar el hielo de las pistas

Saúl también sigue en tierras británicas. Este domingo salía su vuelo de EasyJet a las 15.25 y no pudo volar. "Ha sido un horror, nos tuvieron seis horas en el avión para despegar y luego cancelaron por falta de personal, la app está petada y no funciona, a mi me han ofrecido quedarme hasta el jueves pero sin darme hotel", explica. "He estado coordinando a los pasajeros y la idea es hacer reclamaciones conjuntas. Cada uno se está quedando donde ha podido encontrar".

"Ha sido un horror, nos tuvieron seis horas en el avión para despegar y luego cancelaron por falta de personal"

"Ayer nos dijo el piloto que no era por las condiciones meteorológicas (que ya se conocían) sino que no salíamos porque el aeropuerto había recortado el número de deshieladoras, y porque no habían mandado a una tripulación de repuesto, y la tripulación de cabina ya no podía volarnos porque llevaban trabajando más de 8 horas. De hecho, una amiga mía viajaba con EasyJet a las 19.00 ayer, y ya se lo cancelaron a mediodía y la reubicaron para el martes porque sabían que ese vuelo no iba a salir".