Unidas Podemos se desmarca de la reforma de la malversación pactada entre PSOE y ERC pero no la bloqueará: "Tenemos dudas"

Unidas Podemos se desmarca de la reforma del delito de malversación pactado entre el PSOE y ERC. Así lo han avanzado fuentes del grupo parlamentario morado este lunes, día en el que los socialistas presentarán una enmienda transaccional para retocar la propuesta de los republicanos y que rebajará finalmente en dos años la pena máxima aplicable con el actual Código Penal, que establece hasta seis años de cárcel y diez de inhabilitación por malversación.

"Es un acuerdo entre el PSOE y ERC", señalan las citadas fuentes, que insisten en que Unidas Podemos "no ha formado parte del acuerdo para reformar el delito de malversación". Eso sí, las mismas anuncian que "facilitarán" que no "descarrile" en la ponencia, el trámite parlamentario del que saldrá el texto definitivo que elevar a votación del pleno en los próximos días. Esto se debe a que la reforma del Código Penal no incluirá solo la rebaja de las penas de malversación, sino que también incorpora "elementos tan importantes como la derogación del delito de sedición o el desbloqueo del Tribunal Constitucional".

La posición adoptada por los morados ya la anticipó hace días la que sigue siendo su líder en el Gobierno, Yolanda Díaz. Tras participar en una reunión de ministros de Empleo de la Unión Europea en Bruselas, señaló "con rotundidad" que Unidas Podemos no presentaría enmiendas "que tuvieran que ver con la malversación". Fuentes parlamentarias añaden que tienen "dudas" sobre la "futura aplicación del nuevo delito por parte de los jueces". Varios juristas han alertado ya que la reforma de la malversación podría suponer la rebaja de penas a condenados por corrupción, en un goteo similar al provocado por la ley del 'solo sí es sí'.

Con todo, desde el Gobierno y el PSOE niegan en cualquier caso que esto vaya a suceder. Así se ha pronunciado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, que ha insistido en que la enmienda que presentarán los socialistas esta tarde contempla todo tipo de malversación como hechos punibles. "Estamos trabajando precisamente para endurecer y contemplar aquellas cuestiones que claramente devienen de actitudes corruptas y que en estos momentos no estaban penalizadas, como es el enriquecimiento injustificado", ha señalado en una entrevista en RNE.