Collboni reivindica la "centralidad" del PSC y solo descarta pactos con "extremistas" sin mencionar a ERC

"Tenemos que superar la política de bloques". Con esta frase, el teniente de alcalde de Barcelona y candidato del PSC para las próximas municipales, Jaume Collboni, juega al despiste a la hora de hablar de pactos poselectorales. La nueva realidad que viven el PSOE y ERC gracias a sus pactos a nivel nacional -reforma de la sedición y de la malversación y aprobación de los Presupuestos- abre un nuevo abanico de posibilidades que Collboni no quiere desaprovechar. Es por ello por lo que uno de los máximos favoritos a hacerse con la alcaldía de la Ciudad Condal no se cierra a llegar a pactos con los republicanos, a los que no menta para descartar futuribles acuerdos, de los que sí deja fuera a los "partidos extremistas".

"El PSC es un partido central, capaz de aglutinar consensos y de llegar a amplios acuerdos políticos", ha señalado Collboni en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el que le ha presentado Salvador Illa, primer secretario de los socialistas catalanes y líder de la oposición en el Parlament. El candidato socialista, que encabeza las encuestas junto a la actual alcaldesa, Ada Colau, y Ernest Maragall, de ERC, ha insistido en dejar celebrar las municipales para “ver la geometría” y se ha limitado a expresar el “riesgo” que supone que los tres partidos independentistas -ERC, Junts y CUP- puedan sumar para devolver a Barcelona un alcalde independentista.

El teniente de alcalde ha celebrado la buena salud del PSC y la ha relacionado con que “mantuvieron la esperanza y la coherencia” en los “peores años” del ‘procés’, “sabiendo que el momento en el que estamos ahora iba a llegar”. Los socialistas catalanes también relacionan el buen momento de la formación con la política que está desplegando el presidente Pedro Sánchez, que ha fiado su futuro a ERC y que ha apostado por la “desjudicialización del ‘procés’” a través de la reforma de la sedición y de la malversación que Collboni ha rechazado valorar fijándose en “lo que ha mejorado” la convivencia en Cataluña. “El resultado es obvio y tangible”, ha añadido.

En su intervención, que se ha alargado durante una hora, Collboni ha sacado pecho de su acuerdo de coalición con Colau en unos años “en los que se han puesto las bases para el despegue, con un presupuesto saneado”. Así, ha pedido dar normalidad al hecho de que la que ahora es su compañera en el equipo de Gobierno municipal vaya a ser su rival en los próximos comicios, en los que queden demostrados las “ganas” de los barceloneses “de pasar página con un equipo de Gobierno liderado por otra gente”.

“Hace falta un alcalde”, ha señalado el socialista, que se ha puesto como objetivos de ‘su’ Barcelona “ser solución de los problemas”. El foco, ha lanzado, lo pondrá en “la vivienda, en el mantenimiento de la seguridad y el civismo y, también, la generación de oportunidades económicas, sobre todo para los jóvenes”. “Barcelona lo tiene todo: talento, conectividad y un tejido cultural y económico muy vivo”, ha celebrado.