Nueva edición de récord del Manga Barcelona con 163.000 visitantes

El 28 Manga Barcelona ha superado el objetivo que se había fijado: con los 163.000 visitantes de este año ha superado el récord de asistentes de 2019, situado en 152.000 personas. La directora del Manga Barcelona, Meritxell Puig, ha manifestado que están muy contentos y ha valorado "muy positivamente" la nueva ubicación del salón, que en esta edición se ha celebrado en Fira Gran Via de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

"En 2021 decidimos que teníamos que venir aquí y no nos equivocamos, era el momento de hacerlo", ha dicho Puig, que ha señalado que todo ha ido rodado y que la edición de 2022 ha sido "un gran éxito".

El Manga Barcelona se ha celebrado desde el pasado jueves en Fira Gran Via, y ha ocupado los palacios 4, 6 y 7, con 82.000 metros cuadrados y con un 6% más de expositores. Puig ha indicado que "todo ha ido rodado" con mucho público que ha ido fluyendo dentro de los pabellones. "Ha sido un gran éxito. Cada año es un éxito, pero este 2022 me está superando a mi misma", ha reconocido.

La directora del Manga Barcelona ha señalado que el recinto de Fira Gran Via ha gustado mucho a los visitantes, que también han valorado positivamente las fechas del salón, así como el reparto de los estands y los escenarios. También ha gustado mucho el regreso de los autores japoneses. "Ha sido un gran reto porque en Japón todavía no se viaja tanto", ha reconocido.

Espacio de ECC ediciones en el salón Manga Barcelona 2022. ACN

Puig ha declarado que las fechas del Manga Barcelona se mantendrán en el futuro y que el año que viene volverán por el puente de diciembre. "Nos veremos en diciembre de 2023 en Fira Gran Via, mientras que el Cómic Barcelona seguirá en Montjuïc".

Manga y anime en catalán

Por otra parte, Puig ha hecho una valoración positiva del buen momento que viven el manga y el anime en catalán. "Estamos muy contentos de que editoriales como Planeta Cómics o Norma Editorial, entre otras, publiquen títulos en catalán". De hecho, el sábado, Planeta Cómics anunciaba que comenzará a publicar en catalán en 2023 algunos de sus títulos más populares como ‘One Piece’, ‘Ranma1/2’ y ‘Haikyu’.

Premios

Como se anunció el pasado jueves, ‘Spy x family’ (IVREA), de Tatsuya Endo, ganó el premio al mejor manga 'shonen' del 28 Manga Barcelona; ‘Signos de afecto’ (Arechi Manga), de Suu Morishita, al mejor 'shojo'; ‘Atelier of witch hat’ (Milky Way Ediciones), de Kamome Shirahama, al mejor 'seinen' y ‘Tokyo girls’ (Planeta Cómic), de Akiko Higashimura, al mejor 'josei'.

Dos asistentes al Manga Barcelona 2022 pasean por el salón disfrazados. ACN

El 'shonen' es la variante del cómic japonés dirigida especialmente a chicos y el 'shojo', a chicas, mientras que el 'seinen' y el 'josei' está dedicado a un público más maduro. Fidel de Tovar y Dani Bermúdez reciben el galardón al mejor manga de autor español por ‘El tiempo de los tres’ (Norma Editorial).

‘Pokémon Sol y Luna’ (Norma Editorial), de Hidenori Kusaka y Satoshi Yamamoto, recibió el premio al mejor 'kodomo', género enfocado a un público infantil; ‘Megumi y Tsugumi’ (Arechi Manga), de Mitsuru Si, mejor 'BL'; ‘¡Huyamos juntas!’ (Milky Way Ediciones), de Battan, mejor 'yuri', y ‘Me enamoré de la villana’ (Sekai Editorial), de Hanagata e Inori, mejor 'loght' novel. El mejor fanzine ha sido para ‘The KameTeam’ de Lobo Art, Edu Gomez.

El Manga Barcelona también ha premiado ‘Spy x family’, distribuida por Crunchyroll, como el mejor estreno de serie de anime; ‘Jujutsu kaisen 0’, de Crunchyroll, con el premio al mejor estreno de película de anime; ‘Guardianes de la noche (Edición Col·leccionista)’ de Selecta Visión, con el premio a la mejor serie de anime en formato físico, y ‘Guardianes de la noche: tren infinito’ (Edició Col·leccionista), mejor película anime en formato físico.