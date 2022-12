'Pokémon' invade el Salón del Manga de Barcelona con una exposición que imagina cómo sería la ciudad condal en Paldea

La 28ª edición del Salón del Manga de Barcelona llega este jueves 8 de diciembre, hasta el domingo 11, y este año cambia su ubicación a la Fira de Barcelona para contar con más metros cuadrados y ampliar el aforo. Aun así, eso no ha evitado que se agoten casi todas las entradas, pues este es un evento de referencia para los españoles amantes de la cultura japonesa.

Tras la ausencia de evento en 2020 y la celebración con restricciones pandémicas de 2021, la organización confía en que esta ampliación y cambios serán bien recibidos por los asistentes. Y es que esta mayor libertad logística se nota también en los invitados.

Nakaba Suzuki, autor de Los siete pecados capitales; Shun Umezawa, galardonado con el Premio a la Excelencia del Japan Media Arts Festival por la obra El incidente Darwin; o Yoko Takahashi, cantante de la sintonía de Neon Genesis Evangelion son algunos de los asistentes al Salón del Manga de este año.

Pero, además del manga y el anime, también habrá espacio para los videojuegos. No faltará a la cita Nintendo, que tendrá un stand de 2.650 metros cuadrados donde los asistentes podrán probar, en 120 puestos, más de 60 títulos, entre los que se incluyen Splatoon 3, Nintendo Switch Sports, Bayonetta 3, Xenoblade Chronicles 3, Leyendas Pokémon: Arceus, Persona 5 Royal o Monster Hunter Rise.

Dos reimaginaciones de Barcelona en 'Pokémon' creadas por estudiantes de la Escola Joso. DANIELE ORECCHIA / ALEJANDRA DEL AMO

Pero una de las estrellas del evento será Pokémon, que acaba de estrenar sus nuevas ediciones, Escarlata y Púrpura, ambientadas en España. Por ello, el stand contará con una exposición de los alumnos de la Escola Joso, que han mezclado Barcelona con Paldea (la región de esta novena generación) para crear sorprendentes ilustraciones.

Y siguiendo con la temática patria, Nintendo apostará por el talento local y dedicará una sección a seis desarrolladores independientes de Cataluña, que llevarán sus títulos para Nintendo Switch al Salón del Manga de Barcelona y los jugadores podrán probarlos y charlar con ellos.

Carlos Coronado presentará Horror Tales: The Wine; el estudio Herobeat Studios, fundado por Javier Ramello y Pablo Hernández, llevará Endling: Extinction is Forever; Piccolo Studio pondrá a disposición de los asistentes su título Arise: A Simple Story; Super Magbot, un videojuego creado por los hermanos Eloi y Daniel Guzmán, del estudio Astral Pixel; y el equipo de David Jaumandreu, de Undercoders, llevará Treasures of the Aegean.