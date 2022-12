El salón del Manga de Barcelona confía en superar los 152.000 visitantes

El 28 Salón del Manga de Barcelona espera superar los 152.000 visitantes de la edición de 2019, la última prepandémica, y a una semana de su celebración roza el ‘sold out’ de entradas, ha explicado la directora general de FICOMIC, Meritxell Puig.

De hecho, se han agotado las entradas del jueves, el sábado y el domingo. Con ello, como ha apuntado, se volverán a vender entradas diarias en línea según el flujo de asistentes de cada día. El Manga Barcelona se celebrará del 8 al 11 de diciembre en la Fira de Barcelona Gran Via, en los pabellones 4, 6 y 7 con 82.000 metros cuadrados, y hay un 6% más de expositores.

Puig ha remarcado que el crecimiento del manga es “imparable” y el Manga Barcelona es una muestra de “la gran euforia que hay” alrededor del cómic japonés, a nivel editorial y del anime, ha añadido. “Cada vez tenemos más seguidores y más jóvenes”, ha señalado.

Entre los invitados destacados de esta edición se encuentra el autor de ‘Four knights of the apocalypse’ y ‘The seven deadly sins’, Nakaba Suzuki, que actualmente está trabajando en la secuela de su popular trabajo; el autor Shun Umezawa, que recientemente ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia del Japan Media Arts Festival por ‘El incidente Darwin’. También participará en el salón el catalán Carles Dalmau, ‘concept artist’ del videojuego ‘Cult of the Lamb’.

Cada vez tenemos más seguidores y más jóvenes", Meritxell Puig, directora general de Ficomic

A nivel musical, uno de los anuncios más celebrados es el de Yoko Takahashi, cantante japonesa que se hizo famosa por la canción de apertura de ‘Neon Genesis Evangelion’; Mahousyoujo Ni Naritai, La Kame Band, Víctormame o Tenkaichi Musical.

La sala Kitsune acogerá presentaciones editoriales y la nueva sala Manga Academy se centrará en los debates, conferencias y charlas alrededor del manga, el anime y la cultura popular japonesa. También habrá un importante espacio dedicado a los deportes y la oferta del salón se complementará con actividades dirigidas a los más jóvenes.

El Manga Barcelona vuelve a apostar por la animación y el cine japonés, donde se harán proyecciones en el Auditori de películas. También se organizarán actividades con actores de doblaje cada día. “El anime y el manga en catalán será muy importante en esta edición”, ha dicho Oriol Estrada, asesor de contenidos del salón.

Exposiciones

Entre las exposiciones se podrá visitar 'Expokon', que hará un repaso a la relación que existe entre diferentes disciplinas deportivas y el manga con los personajes más populares de los manga deportivos; una exposición dedicada a ‘El incidente Darwin’, el premiado manga de Shun Umezawa, que ganó el premio a la excelencia de la división de manga 25 Japan Media Arts Festival o una exposición que mostrará diferentes modelos de kimono. ‘Manga Km0’ es otra exhibición que mostrará a algunos de los autores surgidos de la Escola Joso, que se han dedicado al cómic japonés.