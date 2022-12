Patricia Conde se habría sentido humillada y atacada en 'MasterChef Celebrity' y por eso decidió defenderse

El paso de Patricia Conde por MasterChef Celebrity está siendo uno de los más sonados de los nueve años de historia del programa pues, tras su extraña actitud en su última prueba, sus declaraciones sobre el talent están siendo muy comentadas. Sin embargo, parece que sus palabras podrían deberse a una defensa ante el formato, en el que se habría sentido atacada.

"Es televisión, no es real", fue una de las primeras manifestaciones que hizo la actriz vallisoletana en una publicación de Instagram, la cual editó varias veces. Y, aunque ahora no tiene un texto tan incendiario, sí perduran capturas de algunas declaraciones que han provocado que la productora la amenace con tomar medidas legales contra ella si no "rectifica y se disculpa" por sus acusaciones.

Entre algunas palabras, la presentadora insinuó que el talent manipulaba los cocinados -como el horno que ella "apagó con la pierna", según justificaron los jueces- o que había personas en su edición que se drogaban todos los días.

Aunque editó su post, sus comentarios se mantienen intactos, donde defendió las palabras de Jordi Cruz, del cual comentó que decía "lo que le mandan decir por el pinganillo"; y también habló de que le había sucedido algo parecido en su visita a Maestros de la costura 5, donde un cámara, supuestamente, dio una patada a un vaso de refresco y manchó el vestido de su prueba, para luego echarle la culpa a ella en la web de RTVE.

Pero parece que todas estas declaraciones, aunque modificadas a posteriori, podrían tener un motivo. Según ha revelado el entorno de Patricia Conde a ¡Hola!, la cómica quiso defenderse tras no encontrarse bien en el programa.

Tal y como han asegurado las citadas fuentes, la exaspirante se sintió humillada y atacadas en MasterChef Celebrity, y por eso decidió hablar. Además, también han señalado que no la expulsaron por no saber cocinar, algo que demostró que sí sabía, pues era una de las favoritas, sino por no dar show.