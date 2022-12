Tras el final de MasterChef Celebrity, que terminó con la victoria de Lorena Castell, el nombre que más está sonando es el de Patricia Conde debido a su extraña actitud en la final y su publicación -editada cuatro veces- en Instagram, en la que ha criticado al programa de cocina.

"No puedo con las mentiras", "es televisión, no es real", "en mi vida nunca me he drogado [...] sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho todos los días" son algunas de las cosas que escribió en su post y que ahora ya no se pueden leer -a excepción de las capturas que hicieron los tuiteros.

También insinuó que el formato ha manipulado los cocinados y le ha puesto alguna zancadilla, como, en el reto de seguir al chef en la final, cuando se dio cuenta de que su horno estaba apagado.

Muchos usuarios de las redes sociales están aplaudiendo estas declaraciones de Patricia Conde y están recordando a exaspirantes como María del Monte -que abandonó el programa en la primera edición-, Xuso Jones -que aseguró que el equipo le movía las cosas de sitio aposta- o Almudena Cid -que describió su paso por el talent como "la peor experiencia televisiva" de su vida-.

Pero, además, aunque la que fuera presentadora de Sé lo que hicisteis editara su publicación, hay comentarios que no ha eliminado donde continúa dejando clara su opinión sobre MasterChef y la productora, ShineIberia.

De hecho, en uno que han rescatado, la vallisoletana se pronunció sobre otro programa de la misma productora, Maestros de la costura. A este concurso asistió en la final de la quinta edición -celebrada en abril- para la prueba de exteriores, que consistía en replicar un vestido de novia.

A Patricia Conde la emparejaron con Pablo y, durante la confección, tuvieron un pequeño problema: el traje se manchó de refresco. "Pablo, lo siento, tío, que era mi refresco, que lo he dejado ahí en la esquina… Se ha debido de caer y lo siento un montón", se disculpó ella, aunque él no le dio importancia. "Ya se lo digo yo a los jueces. Lo vas a vender como el traje de la novia after party".

Sin embargo, la actriz ha dado su versión sobre este momento como respuesta a Gabriel Cortés, finalista de Maestros de la costura 4, que le dio las gracias por hablar tan sinceramente sobre "lo que se ve desde dentro".

Parece que en Maestros de la Costura pasa lo mismo... #MCCelebrity pic.twitter.com/UtDaT3UYyS — Ane Álvarez (@AneAlvarezS) December 1, 2022

"Te entiendo, porque en Maestros de la costura, cuando fui de invitada, un cámara dio una patada a un vaso de Coca Cola y manchó el vestido de novia que hacíamos Pablo y yo. ¿A quién echaron la culpa? A mí. Y al día siguiente el titular que salió de allí mismo fue: 'Patricia Conde estropea el vestido de novia de un finalista'", escribió en su comentario, haciendo referencia a la noticia que RTVE publicó: "Patricia Conde la lía en la final de Maestros de la costura y se carga el vestido de novia de un concursante".