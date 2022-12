Claves del enfrentamiento de Patricia Conde con 'MasterChef': de las acusaciones de manipulación al motivo de su extraña actitud

La final de MasterChef Celebrity 7 llegó para hacer historia, pues era la primera vez que se dividía en dos para su emisión. Pero lo que no sabían ni los espectadores ni la productora era que la primera parte iba a provocar tantas habladurías. Y es que Patricia Conde, a pesar de no conseguir la chaquetilla, fue sin duda la que más destacó de todo el programa.

En el primer reto de seguir al chef, quien mejor lo hizo fue Lorena Castell, que terminó convirtiéndose en la ganadora. Sin embargo, durante el cocinado, la que fuera presentadora de Sé lo que hicisteis se dio cuenta de que el horno estaba apagado y lo que había metido no se había cocinado, por lo que ya iba rezagada con respecto a sus compañeros. En ese momento, se vio a Samantha Vallejo-Nágera comentando que la aspirante lo había apagado con la pierna sin querer.

Después llegó la prueba de exteriores, donde María Escoté, Manu Baqueiro y Patricia Conde se jugaban la segunda chaquetilla, y finalmente fue él quien la consiguió. En este cocinado, la actriz tuvo una actitud que extrañó a todos, tanto a jueces como a espectadores, pues no parecía darse ninguna prisa en las elaboraciones, se reía todo el rato cuando los jueces le pedían que se centrara y su comportamiento, en general, parecía ciertamente infantil, como de haber tirado la toalla.

Obviamente, quedó última, pues sus platos salieron incompletos. Y, a la espera de que se celebrara el duelo final, las redes comenzaron a comentar su inexplicable comportamiento. Por ello, la vallisoletana se pronunció el martes en redes.

Su publicación en Instagram

Al día siguiente de la primera parte de la final, y antes de que se emitiera la segunda entrega, Patricia Conde publicó un extenso texto en Instagram en el que explicaba su actitud y, de paso, hablaba -y no muy bien- del programa.

"Cuando me gritan o no me tratan bien, no lo sé gestionar. Realmente me bloqueé ante tanta presión", escribió. "Cada uno vive las experiencias a su manera, no todos somos iguales, a mí me gusta tratar a todos mis compañeros con respeto, pase lo que pase, ayudar cuando he podido y, en lugar de sacar el estrés gritando o insultando a los demás, he preferido reírme de mí misma e inmolarme con un divertido show para quitarle hierro al asunto".

"Prefiero reírme de mí misma y ofrecer el show que tanto me pidieron cuando me echaron. Es televisión, no es real", concluyó. Aun así, horas después, el texto fue editado -por primera vez- y reducido a dos párrafos que se mantienen actualmente.

Las palabras de Patricia Conde empezaron a ser cuestionadas por muchos y aplaudidas por otros. De hecho, algunos comenzaron a recordar el paso por el programa de otros exaspirantes como María del Monte -que abandonó el programa en la primera edición-, Xuso Jones -que aseguró que el equipo le movía las cosas de sitio aposta- o Almudena Cid -que describió su paso por el talent como "la peor experiencia televisiva" de su vida-.

La entrevista en 'MasterChef Celebrity'

La polémica estaba servida. Pero, además, tras la emisión del duelo final que ganó Lorena Castell, La 1 emitió una pequeña charla con algunos exaspirantes y, por supuesto, los finalistas, entre los que estaba Patricia Conde.

La presentadora comenzó recalcando lo de que el programa "era un show" en su primera respuesta, cuando le preguntaron por su relación con Manu Baqueiro. Por tanto, dejó claro que, aunque les une una gran amistad, el tonteo que mostraban frente a cámaras formaba parte del juego. Sin embargo, no fue lo único que sucedió allí, pues hablaron de lo sucedido en la prueba de exteriores.

"Patricia, ¿qué pasó en ese último exterior? Fue el peor cocinado de toda la edición, te vimos totalmente perdida después de dejarte la piel durante todo el programa", le preguntó Pepe Rodríguez. "Se me vio como soy, un poco revoltosa, niña pequeña, estaba haciendo el paripé", respondió ella.

"Me daba igual estar en el duelo. Sin embargo, quería que estuviera Manu para que todas esas palabras bonitas le llegaran. Tenía muchísimo sueño, estaba agotada, y venía de escuchar un berrinche de María Escoté por la mañana. Empaticé con ella", añadió la actriz, lo cual hizo estallar a la diseñadora.

"Mira, no sé qué problema has tenido, si lo quieres contar lo cuentas. Yo tuve una rabieta porque veía que no podía ganar. Lo pasé fatal, pero quería conseguir la chaquetilla. No dejaste de trabajar por mí", le echó en cara la jueza de Maestros de la costura. "Vi la jugada y dije: 'voy a frenar'", concluyó la humorista.

La tercera versión de su 'post'

Dos días después, el jueves, el tema volvió a primera línea cuando decenas de internautas se percataron de un cambio en el Instagram de Patricia Conde: había editado por segunda vez su polémica publicación y esta tercera versión del texto arrojaba varias acusaciones contra MasterChef.

En este caso, la cómica se dirigió a "la jefa", a la cual le pidió que le dijera a los "chicos de redes del programa (que son maravillosos)" que dejasen de "escribir cosas hirientes" sobre ella.

"Lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el porqué de las cosas. En plan 'no estás loco, te han apagado el horno', por ejemplo. 'Pero tranquilo, que no van a ser muy duros'", estalló, refiriéndose al horno apagado de la primera prueba de la final.

Con esto, Patricia Conde parecía insinuar que el equipo manipulaba ciertos aspectos del cocinado para favorecer a uno u otros y se unía, de este modo, a otros exaspirantes como Xuso Jones que había dicho lo mismo.

Hostia que patricia conde ha añadido cosas a lo que puso en la foto :_ no había leído esto pic.twitter.com/TtSKrGx6vd — Blake (@blakeeg_) December 1, 2022

Pero, además, la actriz fue más allá y habló sobre drogas. "En mi vida nunca me he drogado, y en un programa de televisión con 14 cámaras enfocándome no haría algo así. Soy buena, pero no idiota", sostuvo y continuó dirigiéndose a "la jefa": "Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo".

"Me dijisteis que estuviera graciosa, hiciera chistes y demás cuando me echasteis tres semanas y no pude rodar A todo tren 2, que es lo que quería. Y así lo hice", aseguró. "Había cambiado la actitud como me dijisteis y estaba graciosa como queríais, poneos de acuerdo".

Apenas una hora después de publicar esto, volvió a editar la publicación por tercera vez y regresó a la versión corta que ya había anteriormente, pero en las redes no pasó desapercibido este texto.

Los comentarios de sus seguidores

Al igual que su fugaz texto en Instagram continúa viralizándose en Twitter, hay otros mensajes de Patricia Conde que lo están haciendo, y esos son las respuestas que ha dado a los comentarios de algunos de sus seguidores, los cuales demuestran su opinión sobre otros temas.

En concreto, habló de Maestros de la costura 5, programa de la misma productora, Shine Iberia, al que acudió en la final para ayudar a Pablo a replicar un vestido de novia. Sin embargo, fue muy sonada su participación porque se derramó refresco en el traje.

Parece que en Maestros de la Costura pasa lo mismo... #MCCelebrity pic.twitter.com/UtDaT3UYyS — Ane Álvarez (@AneAlvarezS) December 1, 2022

"Cuando fui de invitada, un cámara dio una patada a un vaso de Coca Cola y manchó el vestido de novia que hacíamos Pablo y yo. ¿A quién echaron la culpa? A mí. Y al día siguiente el titular que salió de allí mismo fue: 'Patricia Conde estropea el vestido de novia de un finalista'", escribió en su comentario, haciendo referencia a la noticia que RTVE publicó: "Patricia Conde la lía en la final de Maestros de la costura y se carga el vestido de novia de un concursante".

Esto no fue lo único sobre lo que se pronunció en comentarios, y es que también aprovechó para salir en defensa de Jordi Cruz, el cual le dijo en la final que le "había decepcionado" con su actitud. "No es real, a él le dicen lo que tiene que decir", justificó ella.

"Yo quiero mucho a Jordi, pero tiene su papel como todos ahí. Es un juego, no es real", sostuvo. "Jordi es buena gente, solo dice lo que le mandan decir por el pinganillo. Es un juego, la gente se lo toma demasiado en serio y creo que es un problema".

"Realmente siempre me dio igual ganar esto, ya he ganado muchas cosas reales en la vida", confesó la humorista en otro comentario. "A mí lo que me decepciona es que expriman a las personas y las traten mal para que vosotros os divirtáis. Pero esto antes de ir no te lo cuenta y, una vez dentro, es difícil que te dejen ir por las buenas".

El comunicado de la productora

Tras todo lo sucedido, publicado y rumoreado, y después de la segunda edición de su post, la productora se pronunció sobre el tema a través de un comunicado que hizo llegar a la prensa.

"Shine Iberia lamenta y niega las acusaciones vertidas por Patricia Conde hacia el equipo del programa, así como hacia el resto de los concursantes de la última edición de MasterChef Celebrity, comentarios inciertos que atentan contra el honor de todas las personas involucradas en la producción", sostuvieron.

La ventaja de Patricia Conde en el cocinado

Pero, además, parece que había algo más detrás de la extraña actitud de Patricia Conde, pues, tal y como varias fuentes revelaron a 20minutos en exclusiva, la actriz conoció de antemano los seis platos -que debían ser secretos- del menú de la prueba de exteriores, pues dos días antes había ido al restaurante de Quique Dacosta. Sin embargo, fue descubierta antes de la grabación, algo que podría explicar ese extraño comportamiento.

Tal y como aseguraron estas fuentes, antes del rodaje de la prueba, la vallisoletana hizo fuera de cámara un comentario que la delató: "¿Qué vais a elegir, el solomillo Wellington, las carrilleras de atún, el huevo de yogur, el...?". Todos los platos que citó fueron los que aparecieron después.