Nico Abad ha sido el último en opinar en medio de la polémica entre MasterChef Celebrity y Patricia Conde. El periodista deportivo se ha posicionado claramente del lado del talent, escribiendo una serie de publicaciones donde ensalza al programa de RTVE.

"Para mí, MasterChef ha significado la reconciliación con la televisión y el entretenimiento. Una suma de trabajos en equipo muy bien engarzados que acaban poniendo en la pantalla una película cuyo guion ha surgido en directo de un cocinado", comenta en sus redes sobre el talent culinario, que define como "un programa de televisión con mayúsculas. Es televisión pura".

Sobre sus jueces, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, este último en la picota tras ser señalado por la propia presentadora, que dijo de él que "dice lo que le mandan decir por el pinganillo", asegura: "Empecemos por decir que saben de cocina. Es una obviedad, pero estamos en un momento en el que hay que explicar todo. Tienen el formato absolutamente interiorizado y lo llevan de manera espectacular".

Además, ha contado una anécdota sobre el cocinado y la preparación de los platos: "Estábamos en el momento de presentar los platos (nuestro primer cocinado en esta edición) y entre que éramos quince personas cocinando y que antes de la valoración se limpian las cocinas (eso lo puede ver cualquiera) evidentemente estaban probando los platos fríos".

Entonces, explica Nico, "unos cuantos empezamos a quejarnos entre nosotros y entonces Pepe, en una pausa de grabación, pidió nuestra atención para decirnos algo así como: 'mirad, nosotros llevamos 30 años en las cocinas. Solo viendo lo que estáis haciendo mientras cocináis ya tenemos una idea de si el plato va a estar bien o mal, y cuando llega aquí pocas veces nos hemos equivocado. Un plato malo está malo, frío o caliente, y un plato bueno está bueno, frío o caliente. No penséis que la temperatura lo salva'. Nunca más hubo una queja por este tema", desvela.

Sobre las valoraciones "injustas" o no del programa, dice: "Yo mismo en plató he pensado que había valoraciones injustas, sobre todo en la parte de delantales negros, cuando te juegas la expulsión. Sin embargo, cuando he visto el programa en casa, esas decisiones no me parecieron injustas".