Jordi Cruz se pronuncia tras la polémica de Patricia Conde y 'MasterChef Celebrity'

La pasada semana, MasterChef Celebrity acaparó los focos, pero no solo por la final, que ganó Lorena Castell, sino por el enfrentamiento de Patricia Conde con el programa. La cuarta finalista, que tuvo una actitud extraña en la prueba de exteriores, terminó sincerándose en un post de Instagram que editó hasta tres veces, y también en los comentarios, donde salió en defensa de Jordi Cruz.

La actriz insinuó que el talent había manipulado los cocinados e hizo referencia a su horno apagado, supuestamente con la pierna -algo que el fabricante, Bosch, desmintió-, y también habló de que algunos compañeros se habían drogado todos los días. Sin embargo, también reveló algunos detalles en los mensajes de su publicación.

Desde que le pedían que fuera más graciosa hasta que en Maestros de la costura 5, programa de la misma productora al que acudió, le tiraron un vaso de refresco al vestido de novia en el que trabajaba y le echaron la culpa a ella. Pero también habló de Jordi Cruz.

El juez le dijo a la vallisoletana en la final que le "había decepcionado" con su actitud, algo que muchos criticaron. Sin embargo, Patricia Conde decidió defenderle: "No es real, a él le dicen lo que tiene que decir".

"Yo quiero mucho a Jordi, pero tiene su papel como todos ahí. Es un juego, no es real", sostuvo. "Jordi es buena gente, solo dice lo que le mandan decir por el pinganillo. Es un juego, la gente se lo toma demasiado en serio y creo que es un problema".

Tras viralizarse todas estas palabras de la que fuera presentadora de Sé lo que hicisteis, Jordi Cruz ha hablado en la presentación del espectáculo de Tricicle con el que se despide. El chef se ha pronunciado muy brevemente sobre este enfrentamiento cuando le han preguntado por Patricia Conde.

"¿Sabes lo que pasa? Que yo no he visto la polémica, he visto un veredicto y ya está", comentó a Europa Press. "Hoy chimpún", añadió, en referencia al espectáculo de Tricicle.

Además, también habló del Masterchef All Stars que reunirá a 9 celebrities de anteriores ediciones en un formato especial, que será muy "navideño" y "divertido".

"Intentamos que la gente se lo pase bien, que cocine, que sea entrañable, y yo creo que lo hemos conseguido", aseguró. "Hemos hecho un formato que pega mucho para estas Navidades, va a ser muy bonito".