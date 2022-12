A través de su publicación en Instagram, Patricia Conde ha dado explicación a su extraña actitud en la final de MasterChef Celebrity y ha denunciado algunos hechos que vivió en el programa como, según sostuvo, que manipulan los cocinados o que dos compañeros se drogaban a diario. Y, aunque este post lo ha editado tres veces y hay declaraciones que ha eliminado, sí que perduran algunos de sus comentarios.

La actriz vallisoletana respondió a un mensaje de su publicación que le envió Gabriel Cortés, finalista de Maestros de la costura 4 (que es de la misma productora, ShineIberia), y aprovechó para decir que, en su visita a la quinta edición, un cámara le dio una patada a un vaso de Coca Cola para manchar un vestido.

Pero hay otras respuestas a comentarios que también son muy reveladores, como en el que aseguró que, aunque muchos espectadores habían podido ver a la persona en algunos programas, en la final se tuvo "que poner el 'personaje'".

Respuestas de Patricia Conde a comentarios de usuarios. INSTAGRAM

Además, otros mensajes se centraron en Jordi Cruz, el cual le dijo en la final que le "había decepcionado" con su actitud. Sin embargo, lejos de darles la razón, Patricia Conde salió en su defensa: "No es real, a él le dicen lo que tiene que decir".

"Yo quiero mucho a Jordi, pero tiene su papel como todos ahí. Es un juego, no es real", sostuvo. "Jordi es buena gente, solo dice lo que le mandan decir por el pinganillo. Es un juego, la gente se lo toma demasiado en serio y creo que es un problema".

"Me dijeron: 'cocina, cuenta chistes, canta, estate graciosa...'. Y, a pesar de estar agotada, no me salió nada mal", respondió en otro comentario. "Realmente siempre me dio igual ganar esto, ya he ganado muchas cosas reales en la vida".

"Esto no es importante. Tener buena salud, por ejemplo, sí lo es; y que mi hijo esté feliz y pueda dedicarle todo mi tiempo", escribió la actriz. "A mí lo que me decepciona es que expriman a las personas y las traten mal para que vosotros os divirtáis. Pero esto antes de ir no te lo cuenta y, una vez dentro, es difícil que te dejen ir por las buenas".