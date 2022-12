Qué trabajadores recibirán un plus de 1.000 euros en su nómina en 2023

El Gobierno de coalición anunciaba hace apenas dos meses un nuevo paquete de medidas fiscales para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Ucrania, del aumento de los precios de la energía y del alza inflacionista. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicaba que el ejecutivo central llevaría a cabo una rebaja en el IRPF a rentas más bajas para el próximo año.

Así, esta medida estaría dirigida a las personas cuyos rendimientos del trabajo sean inferiores a 21.000 euros brutos al año. ¿Y qué sucede con los que ganen más de esta cuantía? Para evitar una brecha fiscal, el Ministerio de Hacienda ha realizado un ajuste en el IRPF para las personas que tengan unos rendimientos del trabajo brutos de entre 22.000 y 35.200 euros.

Cambios fiscales a partir de 2023

De esta manera, los contribuyentes que ganen menos de 35.200 euros brutos al año verán cómo en 2023 las retenciones del IRPF en sus nóminas son menores como consecuencia de este ajuste técnico. Como adelanta ABC, un total de 250.000 trabajadores percibirían un plus que podría ser de hasta 1.000 euros en sus nóminas mensuales con este ajuste técnico, concretamente los contribuyentes con cónyuges cuyas rentas no superen los 1.500 euros anuales y para contribuyentes que no tengan derecho a reducción para familias monoparentales.

La ministra María Jesús Montero explicaba al presentar este nuevo paquete de medidas fiscales que el objetivo es avanzar hacia un sistema tributario "más justo" que contemple una "mayor contribución de los grandes patrimonios y grandes empresas, mientras se recogen bajadas fiscales a favor de las rentas bajas, autónomos y pymes".

Por ello, se introduce otro cambio tributario que implicará elevar de 14.000 a 15.000 euros el mínimo exento de tributar. Los cambios en el IRPF afectarán también a quienes tienen unas rentas más altas, puesto que aumentará hasta el 27% el gravamen a las rentas de capital de entre 200.000 y 300.000 euros. Para las superiores a 300.000 euros, el tipo de gravamen se elevará hasta el 28%.