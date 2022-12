Hace unas semanas, los matinales informativos se hacían eco de la labor de Jesús Vázquez en la frontera de Ucrania con Rumanía, donde acudió con la ONG ACNUR para brindar su ayuda a los refugiados que huían de la guerra generada por Putin.

Este lunes, tras regresar de su periplo, el presentador se ha sentado en el Club Social de El programa de Ana Rosa, donde ha narrado su experiencia: "Digamos que el 50% de los ucranianos que huyen a Rumanía están principalmente en Bucarest".

"Es un conflicto muy diferente a otros en los que he estado. Primero, porque es Europa. Quiero decir, que es muy parecido a lo que podría pasar en un país como el nuestro si se declarara un conflicto, que nos puede pasar", ha destacado Vázquez.

"La primera cosa que me sobrecoge de esta última misión es que sentía, todo el rato, que es algo que nos puede pasar. He estado en muchas misiones, por supuesto que todos son seres humanos, pero cuando uno viaja a África o a otros conflictos le parece que está un poco alejado y que no va mucho con nosotros. Hay que ir allí y ver cómo lo pasan de mal... Pobres, en África, que están en vías de desarrollo... No, esto está pasando en Europa y son gente como nosotros en todos los sentidos", ha agregado Jesús.

Así, el excantante ha apuntado que, durante su viaje, ha visto cómo los refugiados llegan con sus coches, sus tablets...: "Vienen porque les ha caído una bomba en su casa y no tienen dónde ir. Y vienen en silencio porque tienen un shock tan grande porque te dicen que su vida era normal hasta hace unos meses".

Por su parte, Alessandro Lecquio ha destacado la importancia de poner "a Rumanía en el mapa de las fronteras con Ucrania": "Siempre se cita a Polonia. Se podría decir que la polaca es la frontera de los euros y la rumana, la de las lágrimas". Así, Vázquez ha sentenciado que no sabe por qué se ha centrado la atención solo en la frontera con Polonia porque Rumanía está haciendo una gran labor: "Ellos son la siguiente frontera. Si Ucrania cae, antes de llegar a más cerca de Europa, los siguientes son Polonia y Rumanía".