La Unidad Carlson, los soldados de élite que llevaron la bandera ucraniana a la orilla rusa del Dniéper y abrieron la 'cabeza de puente'

THE FIRST UKRAINIAN FLAG ON THE LEFT BANK OF THE DNIPRО🇺🇦



This flag was raised by the fighters of the "Сarlson" special unit - it will become a bridgehead for the deoccupation of the left bank of the Kherson region!#лівийберег #лівийберегдніпра #Херсон #Kherson pic.twitter.com/NzzTfOARzr