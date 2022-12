Tropas de élite ucranianas cruzan el Dniéper y colocan la bandera de Ucrania en la orilla oriental controlada por Rusia

La bandera ucraniana ya ondea en la orilla oriental del Dniéper después de que un grupo de las fuerzas especiales de Ucrania atravesara el río que en estos momentos sirve de línea de frente para izar la enseña azul y amarilla en lo alto de una grúa.

Tropas de élite de la unidad Carlson del ejército ucraniano atravesaron en lanchas rápidas el río Dniéper y difundieron el vídeo de esta incursión en territorio ocupado por las tropas rusas en la región de Jersón.

"Esta será una cabeza de puente para la desocupación de la margen oriental de la región de Jersón", anunció la propia unidad Carlson tras completar su misión.

La bandera, como se aprecia en las imágenes, fue colocada en lo alto de una grúa portuaria cerca del río. En el vídeo también se aprecia cómo tres lanchas rápidas con las tropas ucranianas atraviesan el Dniéper sin ningún tipo de oposición ni rastro de unidades militares rusas.

Aunque solo es una pequeña incursión en territorio controlado por Moscú, puede ser un indicativo de la capacidad de Ucrania para reactivar la contraofensiva en el sur.

"Esta incursión podría abrir vías para que las fuerzas ucranianas comiencen a operar en la orilla oriental. El establecimiento de posiciones a lo largo de la orilla este del río probablemente establecerá las condiciones para futuras operaciones ofensivas ucranianas en Jersón", sostiene el Institute for the Study of War, un think tank con sede en Washington.

Este desembarco en la orilla oriental del Dniéper no es el primero que realizan las tropas ucranianas, pues ya realizaron otro a mediados de noviembre en la desembocadura del río, concretamente en la península de Kinburn.

El ejército ruso, por su parte, asegura que ha repelido numerosos intentos de atravesar el Dniéper por parte de las fuerzas armadas ucranianas.

Problemas de Rusia para defender la margen oriental

El Estado Mayor de Ucrania sostiene que las tropas rusas han comenzado a retirarse de algunas localidades de la margen oriental del Dniéper en las regiones de Zaporiyia y Jersón.

"Las fuerzas de ocupación rusas están retirando unidades separadas y preparándose para la evacuación del personal de las administraciones de los asentamientos del territorio temporalmente ocupado de la región de Zaporiyia", informó.

Según la entidad castrense, las autoridades prorrusas de Zaporiyia se han retirado de localidades como Mijailivka, Pologi e Inzhenerne, mientras que en Burchak organizaron un censo para la "llamada evacuación voluntaria" de civiles, como ya hicieron antes de abandonar la ciudad de Jersón.

Además, en la región de Jersón "se observa una reducción del número de soldados rusos y equipamiento militar en la localidad de Oleshki", asegura el alto mando ucraniano.

El estadounidense Institute for the Study of War entiende que "los movimientos militares rusos en Zaporiyia pueden sugerir que las fuerzas rusas no pueden defender áreas críticas en medio de los crecientes ataques ucranianos".

Y la inteligencia británica indicó por su parte que la retirada rusa de Jersón brindó al ejército ucraniano "la oportunidad de atacar nodos logísticos y líneas de comunicación rusas adicionales".