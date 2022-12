Ana Obregón, Aitana, Sara Carbonero y más famosos se vuelcan con Elena Huelva: "Nos has dado una lección de vida"

Las redes se han volcado con Elena Huelva, la influencer a la que le detectaron un sarcoma de Ewing con 16 años y, desde entonces, lleva compartiendo su historia de superación de cáncer en Instagram.

Su logo, basado en el libro que publicó, Mis ganas ganan, ha inundado todas las plataformas en las últimas horas desde que la sevillana publicara un emotivo vídeo que sonaba a despedida.

"Ojalá no haber tenido que hacer este vídeo nunca, pero las cosas no están yendo bien. Me han encontrado una enfermedad en la tráquea, es muy peligroso", confesó en la publicación. "Quiero dejar claro que yo ya he ganado, que mis ganas han ganado por todo el amor y las personas que tengo a mi lado".

Con estas palabras consiguió emocionar a muchos de sus seguidores y también a algunas de las caras más conocidas en España que la apoyan desde hace años. Entre ellos, Ana Obregón, que no ha dudado en subir una foto hablando del coraje de Elena.

"Mi princesa luchadora y ganadora", le ha escrito. "Todos los días nos das una lección de vida. No te suelto la mano". También extendió su apoyo a su familia y a su hermana, Emi. "Tantas conversaciones y lágrimas compartidas", ha añadido. "Tanto buscar ensayos porque en este país no hay dinero para investigar. Tanta impotencia y tú sigues ahí, porque tus ganas ganan".

A la presentadora se han unido más personalidades españolas. Su buena amiga Sara Carbonero, que recientemente fue operada de urgencia, ha escrito: "Te quiero muchísimo Elena y te admiro. Siempre significa siempre. Eres un ángel".

Otra de su fiel seguidora, Aitana, también ha asegurado que "el mejor ejemplo de superación que jamás nunca he conocido". Precisamente, ambas siempre han mostrado gran complicidad y, por eso, la semana pasada Elena decidió hacer un esfuerzo y viajar a Madrid para el estreno de La última. Por desgracia, tuvo que quedarse ingresada en la capital.

Del mundo de la música, también la han mandado mensajes Manuel Carrasco: "Tus ganas nos ganaron para siempre, no podemos más que quererte, quererte y quererte"; y Omar Montes, que se han mantenido positivo pidiendo "la ayuda de Dios".

MÁS INVESTIGACIÓN PARA MÁS VIDA #MisGanasGanan — Emi 🌸 (@Emihupa) December 4, 2022

Llevo mucho tiempo siguiendo a Elena Huelva y la verdad es que verle últimamente me tenía el corazón 💔 porque me parece super injusta esta vida. Pero es que el último vídeo que ha subido es algo que no esperaba tener que escuchar. — Alec. (@NENBHA) December 4, 2022

No me quito de la cabeza a Elena Huelva desde esta mañana. Qué valentía la de coger una cámara y contar lo que ha contado con una tristeza inmensa y a la vez con tanta entereza. Ya has ganado, nos has ganado. Toda España te regalaría años de vida si pudiera. #Misganasganan — Laura Ventura Burdeus (@Estonosonruinas) December 4, 2022

Paula Echevarría, Dani Rovira y miles de tuiteros también han expresado su pena en sus redes y han usado el hashtag #MisGanasGanan para pedir más investigación del cáncer.

"Más investigación para más vida", ha pedido la hermana de Elena Huelva, Emi, en su perfil, que también está recibiendo cientos de mensajes de apoyo y esperanza en las últimas horas.