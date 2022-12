El 42% de los niños vulnerables valencianos no dispone de calefacción en invierno

La pobreza infantil cronificada es uno de los principales problemas sociales en la Comunitat Valenciana, tal y como reflejan los distintos informes de administraciones públicas y ONG. El último, de Save the Children, realiza una radiografía sobre este fenómeno que arroja datos preocupantes, como la falta de acceso del 42% de los niños de familias vulnerables a la calefacción en invierno, a una dieta rica con verduras, carne o pescado, o a la salud bucodental. Todo ello, porque sus familias no se lo pueden permitir.

En el documento La garantía infantil, a examen, la organización denuncia que 150.000 niños están en situación de pobreza severa en la Comunitat Valenciana y que siete de cada diez familias vulnerables atendidas por la entidad de sobreviven con unos ingresos medios mensuales inferiores a 1.000 euros.

El estudio ha encuestado a las familias de más de 600 niños y adolescentes de casi 300 hogares que acuden a sus programas y que pertenecen a la población más vulnerable social y económicamente de esta autonomía. Además del diagnóstico, ofrece una lista de hasta 43 recomendaciones para combatir esta brecha social y de edad que van desde la extensión de la Renta Valenciana de Inclusión a actuaciones en los ámbitos educativo, sanitario y de la vivienda.

En estos casos, la tónica general es la de hogares con bajos ingresos y pocas ayudas. De hecho, casi seis de cada 10 menores valencianos de este estudio viven en hogares donde ningún progenitor trabaja a tiempo completo, y solo el 2,8% forma parte de familias en las que tanto el padre como la madre trabajan a tiempo completo.

El documento pone el énfasis en las situaciones de precariedad infantil relacionadas con la alimentación y la vivienda. De hecho, las familias atendidas por la organización en la Comunitat dedican de media casi la mitad de su renta (46%) a pagar la vivienda que ocupan. Además, las condiciones de sus casas perjudican la salud: uno de cada cuatro niños habita viviendas sin apenas luz, con humedades o ruido constante. El 42% vive en hogares en los que no se puede casi nunca encender la calefacción en invierno o el aire acondicionado en verano porque la factura de la energía es inasumible, explican desde la ONG.

Por otro lado, el 60,4% de los menores del estudio no toma la fruta y verdura necesaria y uno de cada tres no alcanza el consumo recomendado de proteínas. Además, el 38% tiene obesidad o sobrepeso. En cuanto a la salud bucodental y mental, el 36% de familias no ha podido ir al dentista por no poder pagarlo, y solo el 24% ha accedido a profesionales especializados de salud mental.

La educación es otro de los ámbitos en los que queda reflejada la desigualdad. La educación infantil en la Comunitat Valenciana está lejos de generalizarse: uno de cada tres niños de las familias vulnerables atendidas no va a la escuela infantil de 0 a 3 años, "y eso marca ya su vida, porque reciben menos estímulos para su desarrollo", apuntan desde Save the Children. Durante la educación obligatoria, únicamente el 36% de estudiantes de las familias analizadas puede permitirse actividades extraescolares. E incluso después de la pandemia, con meses de clases en remoto, el 59% no dispone todavía de ordenador ni de conexión a internet adecuada.

"Aunque cueste creerlo, en la Comunitat Valenciana más de 150.000 niños y niñas están en situación de pobreza severa, mientras que en el conjunto de España más de 1,2 millones de menores se encuentran en esa situación. Por eso hemos optado por cantar los números que tocan ya a demasiados niños y niñas; los números que nos deberían tocar a todas y todos, porque este es un problema de toda la sociedad", afirma Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunitat Valenciana.

Aunque, según explica, la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) autonómica y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) estatal son "una buena herramienta" para luchar contra la pobreza infantil, "estamos viendo cómo no llegan a todos los hogares que lo necesitan". Por ello, desde la entidad ven necesario ampliar la cobertura y mejorar la gestión de la RVI, priorizando a las familias con menores de edad a cargo y monoparentales. "Es esencial reconfigurarla para dar cobertura a todas las familias con hijos a cargo en situación de pobreza que quedan fuera del IMV", sostiene Hernández.

Lina, en su casa de València. Pablo Martí / Diodo Media / Save the Children

Lina: "Si hago sopa con verduras, no le puedo poner carne"

Lina vive en València y tiene dos hijos de 12 y 13 años. Trabaja en una discoteca y cobra 1.100 euros al mes, pero depende de los días que trabaje y algunos meses ingresa 600. "Quisiera dar una alimentación más equilibrada a los niños, pero todo está carísimo. Si les quiero hacer una sopa con verduras, no se puede poner carne", explica.

Sus hijos tienen beca de comedor, pero no completa, así que van días alternos. "Llevé al niño el año pasado al oculista y no le he podido comprar las gafas porque no me alcanza". E ir al dentista "es un privilegio", dice. Paga 540 euros de alquiler, más agua, luz, comida, transporte... "Es muy complicado vivir con eso. No utilizo calefacción ni aire porque no puedo", lamenta.

Piden nuevas deducciones autonómicas

Una de las soluciones que propone el informe de Save the Children para combatir la pobreza infantil pasa por la implementación de nuevas deducciones autonómicas por hijo o hija a cargo, desde los 0 a los 17 años. Se trataría de desgravaciones "en clave universal y reembolsable como complemento al apoyo a la crianza de ámbito estatal" hasta alcanzar, al menos, los 100 euros mensuales, explica el documento. Esta medida permitiría disminuir especialmente la pobreza infantil severa al aumentan la renta disponible de las familias y su ahorro fiscal.