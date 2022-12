La productora de MasterChef Celebrity, Shine Iberia, ha emitido este jueves un comunicado para desmentir las informaciones que Patricia Conde, exconcursante del concurso, ha publicado sobre la última edición, de la que insinúa que hay pruebas manipuladas y en la que, incluso, dos de los participantes habrían cocinado bajo los efectos de las drogas.

"Shine Iberia lamenta y niega las acusaciones vertidas por Patricia Conde hacia el equipo del programa así como hacia el resto de los concursantes de la última edición de MasterChef Celebrity, comentarios inciertos que atentan contra el honor de todas las personas involucradas en la producción", reza la respuesta de la productora.

La reacción de Shine Iberia llega solo unas horas después de que Conde desatara los comentarios en las redes sociales por editar, hasta en tres ocasiones, un post de Instagram donde hablaba del programa.

En un principio, la presentadora lamentaba no haber conseguido adaptarse a las exigencias del talent culinario. Sin embargo, después añadía un nuevo párrafo a su texto en el que se dirigía a "la jefa" del programa y hablaba con mayor claridad sobre las supuestas manipulaciones que habrían echado por tierra su esfuerzo en los retos.

"Dile a los chicos de redes del programa (que son maravillosos) que dejen de escribir cosas hirientes sobre mí", se leía en el texto de Conde, que después borró. "Yo hablaba del peligro de las redes, no de salud mental. Lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el porqué de las cosas. En plan 'no estás loco, te han apagado el horno', por ejemplo. 'Pero tranquilo, que no van a ser muy duros'", decían las siguientes líneas.

"En mi vida nunca me he drogado, y en un programa de televisión con 14 cámaras enfocándome no haría algo así. Soy buena, pero no idiota, y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí", continuó la cuarta finalista y siguió dirigiéndose a la "jefa": "Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo".

"Me dijisteis que estuviera graciosa, hiciera chistes y demás cuando me echasteis tres semanas y no pude rodar A todo tren 2, que es lo que quería. Y así lo hice", aseguró. "Había cambiado la actitud como me dijisteis y estaba graciosa como queríais, poneos de acuerdo. Mi actitud fue guay porque ya no tenía miedo".

Aproximadamente una hora después de esta tercera versión, Conde volvió a editarlo, borró estas nuevas palabras y regresó al segundo texto. Este jueves, también ha acusado a Maestros de la costura, programa de la misma productora, de no contar toda la verdad.