La presentadora Patricia Conde se ha quedado a las puertas de rozar la victoria de la séptima edición de MasterChef Celebrity, programa del que este lunes fue expulsada, recibiendo, además, un toque de atención por parte de los jueces debido a su actitud. La exconcursante ha emitido un comunicado explicando que no supo gestionar el trato que recibió en el concurso, algo que comparte con algunos rostros de ediciones anteriores.

"Un día nos dijeron 'esto es un show, no un programa de cocina'. Ha habido amor, ha habido guerras, yo siempre he sido partidaria del amor y del humor. Me bloqueé ante tanta presión, y me encantaría que no hubiera sido así", ha explicado Conde, añadiendo que a los aspirantes les dicen que "cocinen", "peleen" y hagan "un show divertido".

Su paso por el talent culinario le deja un sabor agridulce, aunque dice sentirse "agradecida" por la oportunidad. Una situación que recuerda, en cierto modo, a la que vivieron otros nombres de MasterChef Celebrity. Entre ellos, el actor Fernando Tejero.

"La mitad de lo que pasa es mentira. Para mí ha sido una experiencia más en mi vida, pero ya ni me acuerdo. Ni siquiera lo veo", explicó el artista durante una entrevista, algo que recuerda a la reacción de Jesús Castro, quien también se dejó ver disgustado. "Mi experiencia fue nula, no me adapté al tipo de programa y a las teclas que tocaban para tener contenido", dijo el intérprete.

La insistencia en que se trata de un show más que de un espacio de cocina la transmitió también la cantante Tamara, que rompió a llorar tras ser expulsada. "Vi más un reality que un concurso de cocina. El que más llamase la atención se quedaba. Yo me preparé más para cocinar que para hacer show", expresó más tarde.

Más allá de ello, hay quienes dicen que su paso por el programa fue, de hecho, una experiencia desagradable. Una muestra de ello fueron las palabras de Almudena Cid: "Ha sido la peor experiencia televisiva de mi vida". Y en su misma línea se quejó, también, Manuel Díaz El Cordobés: "MasterChef Celebrity me hizo salir de la cocina, me llevé dos años sin entrar. No aprendí casi nada, lo que hacían era ponerte al límite".

Y entre los que más se explayaron sobre esta cuestión está el cantante Xuso Jones. "No aprendí nada de cocina. Digamos que no se aprende mucho. Iba con la expectativa de que sería un programa de entretenimiento superblanco y ni mucho menos. Perdí siete kilos en 10 días al ver cosas que no me cuadraban", admitió, apuntando que "para que un programa de entretenimiento entretenga en casa, detrás de las cámaras tienen que pasar cositas que el espectador no se imagina". "Me parece un programón, pero mi experiencia fue una puta mierda", zanjó.

La cantante María del Monte, por su parte, abandonó el programa durante una de las pruebas porque no estaba dispuesta a "aguantar" las formas del jurado.