El concurso de Patricia Conde en MasterChef Celebrity está dando mucho que hablar, especialmente el último programa. Y no solo por su extraña actitud en la prueba de exteriores, sino por sus palabras posteriores en Instagram con las que hablaba del formato en general y del porqué de su comportamiento en particular.

La actriz vallisoletana publicó el martes un texto en el que hacía repaso de su participación y aseguró que se había bloqueado ante tanta presión: "Cuando me gritan o no me tratan bien, no lo sé gestionar". "Sobre todo, no puedo con las mentiras y, antes de ofender a un compañero o creerme mejor que nadie, prefiero reírme de mí misma y ofrecer el show que tanto me pidieron cuando me echaron. Es televisión, no es real", concluyó.

Sin embargo, después editó el post y lo redujo a dos párrafos. Pero, este jueves, la presentadora lo modificó por tercera vez y añadió un tercer texto en el que se dirigió directamente a su "jefa" en el formato.

"Dile a los chicos de redes del programa (que son maravillosos) que dejen de escribir cosas hirientes sobre mí", escribió. "Yo hablaba del peligro de las redes, no de salud mental. Lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el porqué de las cosas".

"En plan 'no estás loco, te han apagado el horno', por ejemplo. 'Pero tranquilo, que no van a ser muy duros'", comentó, probablemente refiriéndose a la primera prueba de la final en la que debían seguir al chef y Patricia Conde, según Samantha Vallejo-Nágera, no tenía el horno encendido porque "lo apagó con la pierna" sin querer.

Hostia que patricia conde ha añadido cosas a lo que puso en la foto :_ no había leído esto pic.twitter.com/TtSKrGx6vd — Blake (@blakeeg_) December 1, 2022

"En mi vida nunca me he drogado, y en un programa de televisión con 14 cámaras enfocándome no haría algo así. Soy buena, pero no idiota, y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí", continuó la cuarta finalista y siguió dirigiéndose a la "jefa": "Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo".

"Me dijisteis que estuviera graciosa, hiciera chistes y demás cuando me echasteis tres semanas y no pude rodar A todo tren 2, que es lo que quería. Y así lo hice", aseguró. "Había cambiado la actitud como me dijisteis y estaba graciosa como queríais, poneos de acuerdo. Mi actitud fue guay porque ya no tenía miedo".

Aproximadamente una hora después de esta tercera versión de su post, Patricia Conde volvió a editarlo, borró estas nuevas palabras y regresó al segundo texto, de solo dos párrafos.