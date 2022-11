Lorena Castell se alzó el pasado martes como la ganadora de la séptima edición de MasterChef Celebrity. Tras la gala final, TVE emitió Los secretos de Masterchef: la tertulia, un debate entre los jueces y algunos aspirantes de la edición.

En él estuvieron la ganadora, Manu Baqueiro, Nico Abad, Daniela Santiago, María Zurita, Xavier Deltell, María Escoté y Patricia Conde. Estas dos últimas fueron las que captaron la atención de todas las cámaras.

Pepe Rodríguez fue el precursor del encontronazo entre la colaboradora de televisión y la diseñadora de moda. La primera consiguió posicionarse en el cuarto puesto del ranking después de haber sido repescada, haciendo que María Escoté y Manu Baqueiro quedasen por debajo de ella.

Pero su extraña actitud durante la prueba de exteriores, en la que Jordi Cruz aseguró estar "muy decepcionado" con ella, ha dado que hablar en este especial. "Patricia, ¿qué pasó en ese último exterior? Fue el peor cocinado de toda la edición, te vimos totalmente perdida, después de dejarte la piel durante todo el programa", le preguntó el dueño de El Bohío

"Se me vio como soy, un poco revoltosa, niña pequeña, estaba haciendo el paripé", respondió Patricia Conde, asegurando además que ella no se veía en la final y que había otros que merecían estar ahí más que ella.

La gota que colmó el vaso fue el siguiente comentario: "Me daba igual estar en el duelo. Sin embargo quería que estuviera Manu para que todas esas palabras bonitas le llegaran. Tenía muchísimo sueño, estaba agotada, y venía de escuchar un berrinche de María Escoté por la manaña. Empaticé con ella".

Esta declaración hizo que la que fuera jurado en Maestros de la costura estallase contra la presentadora: "Mira, no sé qué problema has tenido, si lo quieres contar lo cuentas. Yo tuve una rabieta porque veía que no podía ganar. Lo pasé fatal pero quería conseguir la chaquetilla. No dejaste de trabajar por mí".

Patricia Conde se limitó a responder: "Vi la jugada y dije voy a frenar". Con esto, la que fuera presentadora de Sé lo que hicisteis zanjó el duelo entre ambas y consiguió que los jueces cambiasen de tema.