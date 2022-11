El juez Bandrés hace una alegato por la buena gobernanza de las ciudades con su nuevo libro

"El libro apuesta por mejorar la gobernanza de las ciudades bajo los nuevos paradigmas del derecho público, la transparencia, la sostenibilidad o la participación para mejorar la vida de la gente". Es el camino emprendido por el juez José Manuel Bandrés, natural de Jaca y magistrado del Tribunal Supremo, con su nueva obra ‘El derecho a la ciudad y el buen gobierno urbano’, que este miércoles ha presentado en el Senado.

En un acto dirigido por el presidente de la Cámara Alta, Ander Gil, y rodeado de amigos, colegas de profesión e investigadores, Bandrés ha destacado que "las ciudades seguras son el gran desafío" actual para los ayuntamientos, y ha advertido de los "efectos perniciosos" que pueden tener la globalización y las nuevas tecnologías con motivo del "aislamiento" de los ciudadanos en su "habitáculo". Por ello, el magistrado ha defendido que la "esencia" de las urbes es "compartir la vida en común en los espacios públicos".

En este sentido, Ander Gil ha destacado que "el ejercicio del derecho de la ciudad no es real si no lo ejercen todas las personas, incluso las alejadas de los recursos y de las oportunidades". Para el presidente del Senado, además, Bandrés acierta al asegurar que los núcleos urbanos son "escenario de rebeldía". Pero ha añadido que "la indignación no solo aparece por la reivindicación de los derechos que no existen, también de aquellos que se ejercen, como la democracia", para concluir que "no hay que descuidar nunca lo conseguido".

Bandrés ha querido que la presentación contara con la participación de expertos de diferentes ámbitos que conforman la esencia urbana, como Santiago Muñoz, presidente de la RAE; Amelia Valcárcel, catedrática de Ética de la UNED; la editora, comisaria y vicepresidenta de la Fundación Norman Foster, Elena Ochoa; la arquitecta y doctora Débora Mesa y Juli Ponce, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona.

"Una síntesis de reflexiones"

Santiago Muñoz ha alabado la obra como una "síntesis de reflexiones" desde "perspectivas muy diversas" que "abre un ámbito de estudio enormemente amplio y enriquecedor". Por su parte, Amelia Valcárcel ha expresado su preocupación por la seguridad de las mujeres en los entornos urbanos y ha apelado a mejorar su seguridad. "Gran parte de la experiencia femenina en las ciudades es aprender por dónde debes ir y a qué horas debes ir", ha lamentado.

El aspecto artístico y cultural de las ciudades lo ha analizado Elena Ochoa, para quien "el arte es una herramienta fundamental para la política urbana, siempre al servicio del ciudadano", mientras que Débora Mesa ha hecho un alegato en favor de la "arquitectura de buena calidad, esa que aúna ciencia, arte y se asienta sobre la Historia, la que es transformadora".

Finalmente, Juli Ponce ha coincidido con el autor en que, "para que las ciudades no fracasen, es necesaria la calidad institucional", y ha hecho especial hincapié en uno de los derechos más actuales, el de la vivienda, un aspecto en el que "hay una tarea ingente que hacer para evitar la segregación".

Bandrés ha cerrado el acto con el apartado de los agradecimientos y ha saludado, tras su conclusión, a los asistentes. Entre ellos se encontraban compañeros de la judicatura, como los miembros del Supremo Julián Sánchez Melgar, Ana Ferrer, Susana Polo, Pilar Teso o José Luis Requero, entre otros. De igual modo, estaba María Jesús del Barco, magistrada decana de los jueces de Madrid; Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como José Antonio Ballestero, y el expresidente de la institución, Carlos Lesmes.

Además, representantes de la provincia de Huesca han querido arropar al magistrado jaqués. Entre ellos se encontraba el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Gracia; el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, o la de Graus, Gemma Betorz.