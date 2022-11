Anabel Pantoja entra en directo a 'Sálvame' para pedir respeto: "¿Se va a dejar de hablar de mi padre, o esto es la saga de 'Star wars'?"

El fallecimiento de Bernardo Pantoja ha dado lugar a tensiones en la familia que Sálvame ha ido retransmitiendo. Y este miércoles Anabel Pantoja ha llamado al programa de Telecinco precisamente para pedir que se deje de hablar del tema por respeto a la muerte de su padre.

Aunque ha comenzado la llamada en manos libres dando las gracias a aquellos que le han escrito, enseguida ha mostrado su decepción por la cobertura de Sálvame de la muerte de su padre. "¿Es tan importante saber ahora quién es Junco, qué pasa con mi padre...? ¿Podéis dejar descansar a mi padre? No es un personaje público", ha pedido.

"Lo que no voy a entender nunca es que se hable una tarde tras otra si mi padre hizo esto o lo otro", ha expresado. "¿Se va a dejar de hablar de mi padre, o esto es la saga de Star wars?", ha lanzado. Sus compañeros le han expresado cariño, y le han explicado que quieren entender la situación de Junco.

No obstante, Anabel Pantoja ha comentado que el programa puede hablar de ella, pero que no iba a permitir que hablaran de su tía. Entre lágrimas, la exsuperviviente ha insistido: "La falta de respeto lleva viniendo desde el viernes", día que tuvo lugar el acto fúnebre en el tanatorio.

"Esta mujer ha sido todo lo que he dicho, su mujer y su compañera", ha comentado sobre Junco. "La que me he tragado el tanatorio y que mi padre se me fuera, he sido yo, y esa señora también. Ha estado, y que no diga que no se la ha invitado", ha aclarado. Además, dice tener el DNI de su padre para "dejar zanjado papeleo".

"No hay respeto para una compañera que ha estado ahí años y a la que creo que le tenéis cariño", ha recriminado, realmente indignada. "¿Esto qué es, una película de Netflix?", ha preguntado. "Igualmente que se da un altavoz, yo estoy aquí con mi teléfono para decir que eso es verdad o mentira", ha explicado la sobrina de Isabel Pantoja sobre las palabras de Junco en el mismo programa.

"Yo no quiero nada, solo quiero descanso y respeto. Y a ella le engañaron y le dijeron que estaba firmando cosas que no debía", ha explicado la exsuperviviente. Sobre las palabras de su tía, asegura no haber escuchado nada de lo que afirmaba Junco.

"Me resulta violento hablar de esto, pero entiende que enciendo la tele y es muy fuerte. Ya está bien. Por favor, respetadme, que hace cinco días que se me ha muerto", ha repetido realmente compungida. "Como funciona el tema, los directores tiran para adelante", ha afirmado Anabel Pantoja antes de colgar.

"Ninguno de los que estamos aquí podemos decidir nada. Es la actualidad", ha dicho María Patiño. "Hay una señora que tiene el mismo derecho que la Pantoja para apoyar su versión", ha insistido la presentadora tras la llamada.