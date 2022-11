La tensión en el clan Pantoja no da tregua. Aunque en esta ocasión Kiko Rivera ha quedado al margen de las nuevas polémicas que rodean a la familia, ahora es Isabel Pantoja quien se encuentra en el ojo del huracán.

Todo ha sucedido ha raíz del fallecimiento de Bernardo Pantoja el pasado viernes, cuando gran parte de la familia Pantoja se trasladó a Sevilla para acompañar a Anabel en un momento tan duro. El mismo viernes, Isa Pantoja se encontraba en el plató de El programa de Ana Rosa, pues la noticia la sorprendió en el tren de ida a Madrid y, por tanto, cumplió con sus funciones como colaboradora en el matinal para, después, poner rumbo a la capital andaluza.

A lo largo del fin de semana, muchos han sido los rumores acerca de la actitud de Isabel Pantoja con Junco, esposa de Bernardo Pantoja. Los medios aseguraban que la tonadillera y otros miembros del clan habrían prohibido la entrada de la mujer en la habitación del hospital en el que Bernardo pasó los últimos momentos de su vida, impidiendo, así, que Junco se despidiera de él.

El pasado martes, Sálvame pudo hablar por teléfono con Junco, quien aseguró que había habido un enfrentamiento entre ella e Isabel Pantoja y que, incluso, la cantante le habría dicho: "Tú has matado a Bernardo, el 85% es tu culpa". Además, Junco afirmó que nadie le había preguntado acerca de cómo sería el último adiós a su marido y que, por el contrario, todas las decisiones las tomaron Anabel e Isabel. De la misma manera, Junco señaló que había habido una pelea entre ella y la artista debido al reparto de la herencia y porque a la mujer del fallecido le sonó el teléfono: "¡Quita el teléfono!", vociferó Isabel, según Junco.

Este miércoles, Isa Pantoja ha regresado al Club Social de El programa de Ana Rosa, donde ha explicado: "Yo tengo la información de que esa pelea no ocurre y que lo único que sucedió fue lo del teléfono. Estaba sonando cuando estaban en la habitación, a saber con quién estaba hablando. Por lo que a mí me llega, puede ser que fuera prensa. Por respeto, lo normal es que se diga que deje el teléfono".

"A mí lo que me cuentan es que no hay ningún conflicto", ha agregado Isa Pantoja que, además, ha afirmado: "No puedo imaginar que a tres personas que se les acaba de morir un familiar, que en este caso es Bernardo, no cuenten con Junco. Creo que ellas tuvieron que llevar todo el rollo del papeleo porque se ve que Junco no entiende bien ni se expresa bien en castellano. Si es una cosa que Bernardo tenía claro, por ejemplo en el tema de incinerar, tampoco creo que haya que pedir mucha opinión respecto a eso".

"Junco dice que le quitan el DNI y no se lo dan. A mí lo que me dijo Anabel es que ella cogió el DNI de Junco para poder hacer todos los trámites de defunción y, luego, se lo va a devolver porque no quiere tener ningún problema con Junco. Está para lo que ella necesite. Pero volvemos a lo mismo. Es una tema en el que la comunicación no está muy bien, ella a lo mejor lo interpreta de otra manera, pero el DNI no se lo quitan", ha añadido Isa.