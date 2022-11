'Sálvame' habla en exclusiva con Junco, la viuda de Bernardo Pantoja: "Isabel Pantoja me dijo: '¡Esa casa es mía!'"

Las tensiones en la familia Pantoja parece que han incrementado tras el fallecimiento de Bernardo. Y es que la viuda del padre de Anabel Pantoja se estaría enfrentando a un posible desalojo de su vivienda, al pertenecer al fallecido. Sálvame ha emitido una conversación en exclusiva con la japonesa, en la que ha expresado el trato que está recibiendo.

"Desde ayer está recibiendo llamadas y se han presentado en su casa", ha explicado el reportero José Antonio León sobre Junco a causa de la conversación que ha mantenido con él. Y es que la viuda "tiene miedo" por haber hablado, y por ello se mostraba nerviosa en la entrevista.

Junco ha asegurado que la familia Pantoja no se han portado bien con ella tras el fallecimiento de su marido. "Estaba muy lejos, y no se acercaba nadie. Cariñosamente, no se ha acercado nadie", ha declarado. Además, ha negado que la llamaran para que asistiera al hospital y todo el funeral lo organizaron Anabel e Isabel Pantoja, sin tener su opinión en cuenta.

La japonesa también ha contado que Isabel Pantoja la acusó del estado de su hermano: "Tú lo has matado. Como está Bernardo, el 85% es tu culpa". Por otro lado, ha asegurado que la tonadillera le ha exigido la vivienda en la que la viuda vive ahora misma: "Ella me dijo: "¡Esa casa es mía!"". Según defiende, echarla de ese domicilio sería el único interés de la folclórica. La japonesa también ha defendido en el programa que le han quitado el DNI del fallecido.

Junco también ha contado la frecuencia con la que Isabel Pantoja veía a su hermano: "El último día apareció antes de llegar yo. Antes, de verdad, lo siento, yo nunca la he visto". También ha explicado que Bernardo se enteraba de que su hermana estaba en Sevilla por los medios de comunicación, pues no iba a visitarlo. "Eso es muy triste", asegura la viuda.

"Él no había perdido la cabeza y siempre ha querido a su hermana y su hija", ha insistido sobre sus últimos momentos. "No quiero pelear ni malos sentimientos. No quiero hablar malamente de ella ni de nadie", ha dejado claro la japonesa.

Tampoco habría ido ni a despedirse ni al tanatorio su hermano Agustín. No obstante, ha comentado que su hija sí se ha portado mejor: "Gracias a Dios", ha dicho la japonesa. Además, asegura que Anabel la defendió cuando la tonadillera se levantó con intención de pegarle.