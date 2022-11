La emotiva carta de despedida de Anabel Pantoja a su padre: "Si llegara un nieto, va a saber lo molón que era su abuelo"

Después de la muerte de Bernardo Pantoja, padre de Anabel y hermano de Isabel, a los 69 años, la influencer ha querido despedirse de su progenitor con una emotiva carta.

"Me quedo con tu sentido del humor y lo cariñoso que eras con todo el mundo. Tu princesa te quiere y el día mañana, si llegara un nieto, va a saber lo molón que era su abuelo Bernardo", le dedica Anabel a su padre.

Además, la influencer ha querido agradecer todo el apoyo de estos días: "Agradecer a toda la gente que ha estado conmigo estos días sin soltarme la mano. Gracias Tita, mamá y Antonio Abad. El resto también, que no me habéis dejado ningún momento sola".

Con todo, Anabel quiere mirar al futuro, pero siempre con un recuerdo hacia su padre. "Ahora toca seguir y pensar en todo lo que vivimos, gracias por traerme al mundo y poder ser tu hija".

Belén Esteban llegó a Sálvame este lunes afligida por la muerte de Bernardo Pantoja. La colaboradora de la tertulia de Telecinco tenía muchas cosas que comentar, y mostró desde el principio su disgusto con el propio formato en la cobertura que hizo desde el tanatorio del padre de Anabel Pantoja.

"Estoy triste, no estoy enfadada", anunció la de San Blas visiblemente emocionada. "Pero hay momentos en los que te sale la vena", le indicó la presentadora, Adela González. "Porque Anabel no es mi amiga, es mi familia, y yo por mis amigos, los que son de verdad, mato", explicó la tertuliana.

Tras estas palabras, la colaboradora mostró su disgusto: "Tengo que decir, y aunque me regañen, que el viernes el programa me pareció vergonzoso". "Y es la primera vez en mi vida que me avergüenzo del programa donde trabajo", señaló tras su potente declaración.