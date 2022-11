Belén Esteban critica a 'Sálvame' por su cobertura en el tanatorio de Bernardo Pantoja: "El programa me pareció vergonzoso"

Belén Esteban ha llegado a Sálvame este lunes afligida por la muerte de Bernardo Pantoja. La colaboradora de la tertulia de Telecinco tenía muchas cosas que comentar, y ha mostrado desde el principio su disgusto con el propio formato en la cobertura que hizo desde el tanatorio del padre de Anabel Pantoja.

"Belén ha venido hoy entre triste, caliente y enfadada. Todo a la vez", ha anunciado Adela González. "Estoy triste, no estoy enfadada", ha anunciado la de San Blas visiblemente emocionada. "Pero hay momentos en los que te sale la vena", le indicaba la presentadora. "Porque Anabel no es mi amiga, es mi familia, y yo por mis amigos, los que son de verdad, mato", explicaba la tertuliana.

Tras estas palabras, la colaboradora ha mostrado su disgusto: "Tengo que decir, y aunque me regañen, que el viernes el programa me pareció vergonzoso". "Y es la primera vez en mi vida que me avergüenzo del programa donde trabajo", ha señalado tras su potente declaración.

"Es que vende más la bulla que la verdad", señalaba la colaboradora, palabras que han hecho reaccionar directamente al director, David Valldeperas. "Eres mi amigo y luego mi director", le recordaba la madrileña. Y es que la colaboradora, al haber estado en el tanatorio, defendía que el desmayo de Magdalena Clavero había sido fingido.

"Más allá de lo que decida un director, cualquier persona que haga lo que hace delante de la pantalla es la única responsable", le indicaba María Patiño. "Hazme caso, porque a mí a veces me dicen cosas y soy yo la que toma la decisión de hacerlo o no", le ha insistido su compañera.

"Desmayos ficticios", remarcaba Belén Esteban. "Yo no soy portavoz de Anabel Pantoja, pero yo quiero decir que vengo a trabajar y vengo a defenderla", ha asegurado. Además, ha contado algo que iba a suceder hoy en el programa: "Magdalena hoy iba a venir, pero los hijos no la han dejado. Iba a venir a hablar de ese desmayo que hizo cuando sus hijos la podían coger".