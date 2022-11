El fallecimiento de Bernardo Pantoja ha ocupado el programa de Sálvame de este viernes. Un equipo de la tertulia de Telecinco ha retransmitido el acto desde el tanatorio, y ha mostrado las tensiones familiares. Y precisamente una de esas conversaciones ha terminado en un desmayo en directo.

Se trata de Magdalena Clavero, la tía del fallecido, quien ha hablado con el espacio de Mediaset varias veces para mostrar su tristeza tanto por lo ocurrido como por el trato que estaba recibiendo por parte de la familia Pantoja. Los familiares no dejarían que la tía del fallecido pudiera despedirse de él a causa de las declaraciones que habría dado en televisión en varias ocasiones.

Pese a que Magdalena ha conseguido entrar al tanatorio, ha salido para actualizar a Sálvame que no le han dejado entrar en la sala del féretro. Y, a su vez, salía la madre de Anabel Pantoja, Mercedes Bernal, quien le ha propiciado unas palabras: "Esto es lo que querías. Sinvergüenza".

"La única sinvergüenza es ella", ha respondido realmente compungida para el programa. Llorando y muy nerviosa, la tía del fallecido continuaba contando lo que le había ocurrido: "Le he pedido a Anabel que me deje entrar y me ha dicho que soy una sinvergüenza, que me vaya a la calle. Y la madre ha salido también diciendo lo mismo". En mitad del llanto, Magdalena se ha desmayado.

Los seres queridos del fallecido allí presentes se han acercado a ayudarla, mientras en plató había un gran revuelo por lo ocurrido. Poco después, el programa de Telecinco ha explicado que la tía de Bernardo Pantoja se había recuperado. "Estaba muy nerviosa", ha explicado el reportero Kike Calleja.

El programa ha hablado con ella después de un rato. "Me encuentro mejor. Me han dado agua y me he tomado una pastilla. No sé lo que me ha pasado", ha declarado, ya más tranquila. "Es una falta de respeto lo que me han hecho", ha insistido la mujer sobre que no le permitieran despedirse de su sobrino.