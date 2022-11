Belén Rodríguez "estaba enamorada de Kiko Hernández", según su entorno

La amistad que compartían Kiko Hernández y Belén Rodríguez saltó por los aires tras hacerse público que la colaboradora le había prestado a su amigo 100.000 euros, aunque lo peor llegó cuando se dijo que ella insinuó que el tertuliano había tardado en devolvérselos.

Desde entonces, y con mucho drama de por medio cada tarde en Sálvame, se han sucedido las polémicas en torno a ambos. Este miércoles, Lecturas arroja algo de luz gracias a los testimonios de su entorno más cercano.

Este dice que Belén "estaba enamoradísima de él". "Salían a cenar varias veces, todas las semanas y dormía uno en la casa del otro habitualmente", cuentan desde su entorno.

"No me consta que tuvieran sexo, aunque no me extrañaría", asegura una fuente. "Tuvieron algo", indica otra. Sin embargo, también dicen que Kiko "no estaba enamorado de ella. La quería solo como amiga y se limitaba a dejarse querer".

Además, esas mismas voces aseguran que el dilema del préstamo que le dio ella a él tiene su origen en lo que Belén sentiría hacia Kiko. "No le hizo falta ni pedírselo, ella moría por él".

"La relación dejó de ser tan estrecha cuando pasó lo del dinero. No sé si Kiko se agobió porque no quería nada más con ella, pero se distanció. Entiendo que Belén se pusiera nerviosa y se lo pidiera. Creo que pudo sentirse mal, como una boba", dice su entorno.