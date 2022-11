Kiko Hernández celebra el éxito de su nueva obra teatral, 'Las Troyanas': "Se han vendido todas las entradas para su estreno"

Kiko Hernández ha vuelto a los escenarios y de la mejor manera posible. Su nueva obra, Las troyanas, ha colgado el cartel de entradas agotadas para el día de su estreno, el 28 de noviembre. El teatro Amaya de Madrid ha sido el elegido para albergar la primera de las actuaciones.

El colaborador de Sálvame no puede estar más contento con la situación. Hernández afronta esta nueva etapa de su vida con ilusión, especialmente teniendo en cuenta los motivos por los que no pudo completar su obra anterior. Y es que, como él mismo confesó, su salud mental no estaba en su mejor momento.

El madrileño ha estado completamente entregado a la obra, en la que trabaja junto a su amigo íntimo, Fran Antón. A tal punto ha llegado la compenetración entre ambos que se ha llegado a rumorear una supuesta relación, aunque el colaborador lo ha negado por completo.

Kiko Hernández celebra el "sold out" en el estreno de su obra. kikohernandeztv / INSTAGRAM

Las entradas para Las Troyanas cuestan entre 7,5 y 30 euros. La primera de ellas, que ha colgado el cartel de sold out, será el lunes 28 a las ocho de la tarde. La segunda, para la que aún quedan entradas, se celebrará el martes 29 a la misma hora. Tras Madrid, la gira llevará la obra por los teatros más importantes de España.