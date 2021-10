Jorge Javier Vázquez le ofreció su casa a Belén Rodríguez, pero ella prefirió la de Kiko Hernández

Hace unos días, Belén Rodríguez pasó por quirófano para ser operada y así rehabilitar su pierna derecha después de haberse roto la tibia y el peroné con una aparatosa caída.

La periodista y colaboradora televisiva informaba hace un par de semanas de que un tropiezo en el baño le había provocado una rotura múltiple en la pierna y que tendría que ser operada para recomponer los destrozos provocados por el accidente.

Este miércoles, Jorge Javier Vázquez devela algunos detalles del día a día de la tertuliana, como que se ha ido a vivir -momentáneamente, eso sí- a casa de Kiko Hernández debido a su percance.

"Me llama Belén Rodríguez todas las mañanas y me dice: 'No sabes lo bien que me está cuidando Kiko'", cuenta el presentador de Sálvame en Lecturas.

"Le ofrecí mi casa, pero prefirió ir a la de Kiko", desvela también. Eso sí, el catalán, que también desvela que la colaboradora recibe muchas visitas, asegura que siempre estará a su lado: "Cuando la gente se olvide de tu pata chunga y no vaya a verte, ahí me tendrás siempre a mí dispuesto a hacerte una videollamada".

Además, Vázquez también desvela que Rocío Carrasco y su marido, Fidel Albiac, han ido a almorzar a casa del colaborador. Sin embargo, cuenta Jorge Javier, Belén se ha negado a hacerse una foto con ella.