Juan del Val estalla ante el "ataque" contra Pablo Motos: "Tiene más talento que toda esa panda de guays juntos y trabaja más que ellos"

Juan del Val ha sido el último —por el momento— en reaccionar a la polémica a raíz de la respuesta de Pablo Motos a la campaña del Ministerio de Igualdad sobre machismo.

El escritor denuncia el "ataque" dirigido contra el presentador de El Hormiguero, tildado por él como "uno de los ataques mediáticos más injustos que se han hecho jamás contra un comunicador".

"Esto no va de Pablo, esto va de libertad de expresión, va de censura, va de señalar a quien no entra por el aro", escribe el también guionista del programa nocturno de Antena 3 en El Mundo.

"Hace algunos años una supuesta élite intelectual formada por sujetos habitualmente alejados del éxito, decidió acabar con el prestigio de Pablo", asegura Juan, precisamente sobre el éxito del formato de Atresmedia. "Si no se le podía vencer por las buenas, se le hundía por las malas, así que se orquestó una campaña mediática para convertir su imagen en la de un peligroso machista. El momento era perfecto, se imponía un feminismo necesario, y llegó el me too".

El escritor admite que hubo "preguntas feas" y "situaciones incómodas", pero matiza: "Aquellas preguntas feas y situaciones incómodas existieron, sí. Y vistas con la perspectiva actual resultan ofensivas, también. Eso sí, son muy pocas y se produjeron hace demasiado tiempo. Prueba de ello es que después de más de 2.500 programas y unos 2.000 invitados, no han sido capaces de montar un vídeo de más de un minuto o de conseguir una imagen con menos de cinco años en la que Pablo haga alguna pregunta irrespetuosa. Juzgar con la mirada de 2022 situaciones producidas en 2006 es injusto y perverso, pero da igual porque para perpetrar este escarnio público todo vale".

Entonces, pone el foco en los medios de comunicación que, señala, son sumisos al poder. "El pasado jueves Pablo se defendió en El Hormiguero de una campaña del Ministerio de Igualdad (ya la habrán visto, así que es innecesario explicarla). La desmontó y criticó duramente que el Gobierno haya invertido dinero público en semejante esperpento. Las críticas, cuando se hacen ante más de tres millones y medio de espectadores, duelen mucho. Tres millones y medio de personas son muchos votantes y naturalmente no lo iban a dejar pasar. Así, que '¡a por él!'".

"Cualquiera que no le dé la razón a esta caterva de sectarios y sectarias será acusado de machista. No hay otra opción, o estás con ellos o te meten en la trituradora de carne. Este artículo también servirá para colocarme en el bando de los malos, es previsible", señala asimismo sobre las críticas que él ha recibido.

Sobre la campaña de desprestigio sobre el valenciano, indica: "Pablo tiene más talento que toda esa panda de guays juntos y, sobre todo, trabaja muchas más horas que ellos".

Además, pone el foco en compañeros y colegas de profesión que, según su opinión, se han callado. "Resulta sonrojante ver cómo tantos callan por miedo a que los poderosos desplieguen toda su artillería. Sí, los poderosos son ellos, desengáñense. Y dan miedo. Así que la mayoría se calla: compañeros, supuestos amigos, colegas de profesión... se esconden no vaya a rozarles una bala que va para Pablo Motos. No es su guerra, creen. Son cobardes y además son cómplices".