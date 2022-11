Rayden cambia la letra de su canción para atacar a Pablo Motos: "Luego se enfadan si les retratan. Esto no se puede borrar"

Rayden ha echado más leña al fuego en la polémica surgida en torno al presentador Pablo Motos a raíz de su comentario por el anuncio del Ministerio de Igualdad.

En un vídeo compartido por una usuaria de Twitter de un reciente concierto de Rayden, el artista cambia la letra de una de sus canciones, Don Creíque, para, en pleno directo, arremeter contra el presentador. "No me creo ninguna palabra cuando preceden al pero, ni mucho menos si van iniciadas con un "yo no soy" primero. Yo no soy machista, racista, homófobo, pero... pero luego se enfadan si les retratan, como Pablo Motos en El Hormiguero", canta, para furor de los asistentes al show.

Además, el propio Rayden ha reaccionado a ese vídeo, rematando con un elocuente: "Esto no se puede borrar por copyright", ha escrito el artista, en alusión a que, presuntamente, y según denuncian internautas, las imágenes de vídeos en los que Motos es protagonista están siendo sistemáticamente denunciadas por el programa para evitar su difusión

Esto no se puede borrar por copyright https://t.co/LaJQ18arF6 — R A Y D E N (@soyRayden) November 27, 2022

Hace unas horas, Virginia Maestro, una de las invitadas que han pasado por El Hormiguero, también alzó la voz contra el valenciano. En plena entrevista, Motos decidió preguntarle por su vestido, un comentario que llevó a la invitada a recolocarse el escote: "No sé si es mejor que te tapes o que lo dejes", reaccionó entonces el presentador. "Estoy intentando, mira que tienes los ojos... Es que es tan raro... Porque es como si por arriba fuese de Mortadelo, pero se te ha olvidado la camisa", continuó bromeando el presentador sobre el atuendo de Virginia Maestro sin dejar de mirarle el escote a la cantante, que tuvo que taparse con las manos e incluso llegó a decir: "A ver, Pablo, no me hagas eso".

Estos días, esas imágenes se han hecho virales y la propia Virginia Maestro ha corroborado la incomodidad que sintió en aquella entrevista con un mensaje en Twitter, donde además denunció que algunos de los vídeos que se han compartido en redes sobre ese momento están siendo eliminados.

"Pues sí, fue machista, violento, incómodo, cutre, vergonzoso y muy lamentable. Qué fácil hacer eso desde el poder. Menos borrar y más disculpas. Todos nos equivocamos y reconocerlo sería más sabio. FIN", ha zanjado la cantante.